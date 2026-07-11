Có 15 thi thể trong vụ lật ca nô du lịch sẽ được chuyển về nhà xác của Trung tâm y tế Phú Quốc (dự kiến trong khoảng 30 phút tới). Số thi thể này sẽ được lên xe sau đó và đưa xuống bến phà chuyển về đất liền, rồi tiếp tục đưa về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Ngoài ra, theo thông tin từ lãnh đạo Trung tâm y tế đặc khu Phú Quốc, lãnh đạo tỉnh An Giang đã liên hệ một công ty phà cao tốc bố trí một chuyến riêng để vận chuyển các thi thể nói trên về đất liền.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, ca nô của Công ty Ocean Pearl Island chở 32 du khách cùng 3 thành viên tổ lái từ Hòn Mây Rút về cảng An Thới. Khi rời Hòn Mây Rút Ngoài khoảng 400 m, ca nô bất ngờ gặp sự cố, lật úp, khiến toàn bộ hành khách và thuyền viên rơi xuống biển.

Khi vừa rời Hòn Mây Rút Ngoài khoảng 400 m thì ca nô bất ngờ gặp sự cố và lật úp ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Lật ca nô du lịch ở Phú Quốc: 15 người tử vong

Phát hiện phương tiện gặp nạn, nhiều tàu du lịch hoạt động gần đó nhanh chóng đến ứng cứu. Một chủ tàu tham gia cứu hộ cho biết trên ca nô gặp nạn có nhiều du khách là người nước ngoài.

Thời điểm xảy ra tai nạn, vùng biển An Thới có sóng lớn, trời không mưa và nhiều tàu du lịch vẫn hoạt động.

Chính quyền đặc khu Phú Quốc đang huy động lực lượng chức năng, phương tiện cùng người dân địa phương tiếp cận hiện trường ứng cứu người bị nạn trong vụ lật ca nô du lịch.