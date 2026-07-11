Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Lật ca nô du lịch ở Phú Quốc: 15 người tử vong

Hoàng Trung
Hoàng Trung
Theo ghi nhận lúc 16 giờ ngày 11.7, Trung tâm y tế đặc khu Phú Quốc (An Giang) đang chuẩn bị vật tư và phương tiện để xử lý thi thể nạn nhân tử vong do lật ca nô du lịch vào trưa cùng ngày.

Có 15 thi thể trong vụ lật ca nô du lịch sẽ được chuyển về nhà xác của Trung tâm y tế Phú Quốc (dự kiến trong khoảng 30 phút tới). Số thi thể này sẽ được lên xe sau đó và đưa xuống bến phà chuyển về đất liền, rồi tiếp tục đưa về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Ngoài ra, theo thông tin từ lãnh đạo Trung tâm y tế đặc khu Phú Quốc, lãnh đạo tỉnh An Giang đã liên hệ một công ty phà cao tốc bố trí một chuyến riêng để vận chuyển các thi thể nói trên về đất liền.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, ca nô của Công ty Ocean Pearl Island chở 32 du khách cùng 3 thành viên tổ lái từ Hòn Mây Rút về cảng An Thới. Khi rời Hòn Mây Rút Ngoài khoảng 400 m, ca nô bất ngờ gặp sự cố, lật úp, khiến toàn bộ hành khách và thuyền viên rơi xuống biển.

Lật ca nô du lịch ở Phú Quốc: 15 người tử vong- Ảnh 1.

Khi vừa rời Hòn Mây Rút Ngoài khoảng 400 m thì ca nô bất ngờ gặp sự cố và lật úp

ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Lật ca nô du lịch ở Phú Quốc: 15 người tử vong

Phát hiện phương tiện gặp nạn, nhiều tàu du lịch hoạt động gần đó nhanh chóng đến ứng cứu. Một chủ tàu tham gia cứu hộ cho biết trên ca nô gặp nạn có nhiều du khách là người nước ngoài.

Thời điểm xảy ra tai nạn, vùng biển An Thới có sóng lớn, trời không mưa và nhiều tàu du lịch vẫn hoạt động.

Chính quyền đặc khu Phú Quốc đang huy động lực lượng chức năng, phương tiện cùng người dân địa phương tiếp cận hiện trường ứng cứu người bị nạn trong vụ lật ca nô du lịch.

Tin liên quan

Lật ca nô du lịch ở Phú Quốc, tổng lực cứu hộ ở mức cao nhất

Lật ca nô du lịch ở Phú Quốc, tổng lực cứu hộ ở mức cao nhất

Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang cho biết vụ lật ca nô du lịch xảy ra khoảng 13 giờ ngày 11.7. Có nhiều người được cứu hộ sau khi tai nạn xảy ra.

Khám phá thêm chủ đề

Lật Ca Nô phú quốc tử vong du khách cảng An Thới Trung tâm y tế Phú Quốc Ca Nô Du Lịch

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận