Lật ca nô du lịch ở Phú Quốc, thông tin từ Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Chiều 11.7, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, cho biết sau khi nắm thông tin vụ lật ca nô du lịch ở Phú Quốc, tỉnh đã chỉ đạo khắc phục hậu quả và hỗ trợ các nạn nhân gặp nạn.

Thi thể nạn nhân vụ lật ca nô du lịch được đưa về Trung tâm y tế đặc khu Phú Quốc ẢNH: HOÀNG TRUNG

Theo ông Nguyễn Tiến Hải, ca nô chở du khách từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới gặp sóng to gió lớn nên bị lật khiến nhiều người thương vong. Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận phương tiện, cứu người bị nạn và đưa đến Trung tâm y tế đặc khu Phú Quốc cấp cứu.

Theo ông Hải, qua cứu nạn, có một số du khách được đưa về cấp cứu kịp thời nên còn sống. Riêng với nạn nhân tử vong, tỉnh An Giang sẽ phối hợp đưa về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để khám nghiệm tử thi theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã chỉ đạo ngành chức năng của tỉnh phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) khám nghiệm tử thi các nạn nhân, đồng thời thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân nước ngoài và bàn giao theo quy định.

"Tỉnh chỉ đạo tăng cường các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, khẩn trương tối đa cứu hộ, trục vớt nạn nhân, hỗ trợ y tế để cứu sống du khách. Đối với du khách gặp nạn không còn sống thực hiện các thủ tục theo quy định. Điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc để kiểm tra, xử lý vụ tai nạn theo quy định", ông Hải cho biết thêm.

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Theo thông tin ban đầu của UBND đặc khu Phú Quốc, khoảng 13 giờ ngày 11.7, ca nô mang số hiệu AG-26751 do ông Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi) làm thuyền trưởng chở 32 du khách cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên du lịch xuất bến từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới. Khi đi được khoảng 500 m thì ca nô bị lật do sóng lớn.

Đến 16 giờ cùng ngày, có 15 người tử vong trong vụ lật ca nô du lịch (toàn bộ là người nước ngoài).