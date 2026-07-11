Tỉnh ủy An Giang báo cáo Ban Bí thư về vụ lật ca nô ở Phú Quốc

Theo báo cáo của Tỉnh ủy An Giang gửi Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11.7, ca nô Ocean Pearl Island biển số AG-26751 do Công ty TNHH du lịch Minh Huy PQ đứng tên chủ sở hữu phương tiện, do ông Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi) làm thuyền trưởng chở đoàn khách 30 người quốc tịch Việt Nam xuất bến cảng quốc tế An Thới, ra hòn Mây Rút Ngoài tắm biển và du lịch tại đây.

Ca nô có số đăng ký hành chính: AG-26751, ngày cấp: 28.11.2025, địa chỉ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Ca nô hoạt động tàu cao tốc chở khách, số khách được chở là 34 người/tải trọng toàn phần 2,89 tấn.

Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc thăm du khách gặp nạn điều trị ở bệnh viện Mặt trời Phú Quốc ẢNH: HOÀNG DUNG

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, ca nô Ocean Pearl Island chở khoảng 32 hành khách quốc tịch Ấn Độ (khách trong tổ hợp du lịch của Ocean Pearl) và 3 thuyền viên, 1 hướng dẫn viên quốc tịch Việt Nam xuất bến từ hòn Mây Rút Ngoài vào cảng quốc tế An Thới, khi xuất bến khoảng 400 m thì gió lớn đã làm lật ca nô.

Ngay khi nhận được tin báo, Thường trực Tỉnh ủy An Giang đã chỉ đạo UBND tỉnh, các lực lượng chức năng phối hợp các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Đến 15 giờ 30 phút, các lực lượng đã cứu vớt được 36 nạn nhân, đưa 17 người vào các bệnh viện ở Phú Quốc.

Sau tai nạn lật ca nô, 21 người được cứu sống, 15 người không may thiệt mạng (gồm 2 nạn nhân nữ, 13 nạn nhân nam đều có quốc tịch Ấn Độ).

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ lật ca nô ở Phú Quốc

Theo báo cáo của Tỉnh ủy An Giang, tỉnh đang tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện một số nhiệm vụ như sau: Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo cơ sở y tế tại đặc khu Phú Quốc tổ chức sơ cấp cứu và tích cực điều trị các nạn nhân vụ chìm tàu. Phối hợp Công an tỉnh và đặc khu Phú Quốc xác định nguyên nhân tử vong. Thực hiện các thủ tục bảo quản thi hài 5 nạn nhân ở Bệnh viện đa khoa Kiên Giang và 10 nạn nhân ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đảng ủy, UBND đặc khu Phú Quốc khẩn trương phân công các cơ sở y tế thực hiện sơ cấp cứu ban đầu đối với các nạn nhân, đồng thời bố trí nơi ăn nghỉ cho các nạn nhân để nhanh chóng phục hồi sức khỏe; chủ động tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên tinh thần, chia sẻ kịp thời những mất mát, khó khăn với các nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Các du khách gặp nạn được chăm sóc y tế chu đáo sau tai nạn đáng tiếc ẢNH: HOÀNG DUNG

Công an tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp cơ quan có liên quan khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra các cơ sở liên quan đến tổ chức kinh doanh các tour tuyến bằng phương tiện thủy trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, kịp thời chấn chỉnh xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm theo quy định pháp luật.

Sở Tài chính An Giang bảo đảm kinh phí cho các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, sơ cấp cứu và điều trị đối với các nạn nhân bị thương của vụ chìm tàu.

Sở Du lịch An Giang tham mưu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ngoại giao có thẩm quyền; chủ động triển khai các biện pháp bảo hộ công dân và kịp thời hỗ trợ gia đình các nạn nhân theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang lãnh đạo, định hướng các cơ quan báo chí địa phương, các trang mạng xã hội đưa tin chính thống về vụ việc nêu trên, tránh tạo tâm lý hoang mang trong dư luận.

Tỉnh ủy An Giang cũng giao một Phó chủ tịch UBND tỉnh và Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý vụ việc lật ca nô nêu trên.