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Thời sự Pháp luật

Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự thuyền trưởng

Trần Ngọc - Hoàng Trung
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự thuyền trưởng vụ lật ca nô làm 15 du khách Ấn Độ tử vong.

Ngày 12.7, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi, ở xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang - tạm trú khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, An Giang) vì có hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ lật ca nô làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc.

Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự thuyền trưởng- Ảnh 1.

Công an làm việc với các thuyền viên trên ca nô Ocean Pearl Island

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 13 giờ ngày 11.7, ca nô Ocean Pearl Island biển kiểm soát AG-26751, do ông Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi) làm thuyền trưởng, chở 32 du khách Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam di chuyển từ hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới. Sau khi rời bến khoảng 400 m thì xảy ra sự cố lật ca nô do sóng to gió lớn.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền đặc khu Phú Quốc đã khẩn trương vào cuộc xử lý; huy động toàn lực lượng tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ nạn nhân và nhanh chóng báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đến khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, công tác cứu nạn cứu hộ vụ lật ca nô hoàn tất, đưa 36 người vào bờ. Trong đó, có 21 người được cứu sống, 15 người không may tử vong (13 nam, 2 nữ đều là quốc tịch Ấn Độ).

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