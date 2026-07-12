Tiễn biệt 15 nạn nhân vụ lật ca nô rời đảo Phú Quốc

Lúc 8 giờ sáng 12.7, thi thể 15 du khách tử vong trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc được đưa về bảo quản tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).
Tại Trung tâm y tế đặc khu Phú Quốc (An Giang), hàng chục cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ cùng lãnh đạo tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc đứng nghiêm hai bên lối đi. Tất cả cùng cúi đầu tiễn những chuyến xe cứu thương chở thi thể các nạn nhân rời đảo về đất liền để bảo quản, hoàn tất các thủ tục cần thiết và bàn giao cho gia đình.
Theo thông tin từ lãnh đạo Trung tâm y tế đặc khu Phú Quốc, tất cả 15 thi thể sẽ được bảo quản tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).
Cũng trong sáng 12.7, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức buổi làm việc trực tuyến về khắc phục hậu quả của vụ lật ca nô tại khu vực biển Hòn Mây Rút Ngoài (đặc khu Phú Quốc).
Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 13 giờ ngày 11.7, ca nô Ocean Pearl Island biển kiểm soát AG-26751, do ông Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi) làm thuyền trưởng, chở 32 du khách Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam di chuyển từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới. Sau khi rời bến khoảng 400 m thì xảy ra sự cố lật ca nô do sóng to gió lớn.
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Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền đặc khu Phú Quốc đã khẩn trương vào cuộc xử lý; huy động toàn lực lượng tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ nạn nhân và nhanh chóng báo cáo cấp có thẩm quyền.
Đến khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, công tác cứu nạn cứu hộ vụ lật ca nô hoàn tất, đưa 36 người vào bờ. Trong đó, có 21 người được cứu sống, 15 người không may tử vong (13 nam, 2 nữ đều là quốc tịch Ấn Độ).
Sáng 12.7, một lãnh đạo đặc khu Phú Quốc cho biết, trong 2 nạn nhân nguy kịch, đã có một người ổn định sức khỏe, người còn lại còn nguy kịch vì có bệnh nền về tim mạch, tuổi khoảng 50, chưa xác định được danh tính.
Lúc vào bệnh viện, nạn nhân hôn mê, huyết áp tụt, được đặt nội khí quản thở máy. Theo bệnh viện, nạn nhân bị xuất huyết dưới nhện (chảy máu ở lớp màng bao quanh não - PV) với lượng ít, gãy xương, tổn thương nhu mô phổi vùng đáy phổi, nghi có tình trạng tổn thương mạch vành, tổn thương cơ tim do chấn thương. Bệnh nhân có rối loạn đường huyết, điện giải đi kèm, đang thở máy.
Theo lãnh đạo đặc khu Phú Quốc, các nạn nhân khỏe mạnh đã tiếp tục hành trình của chuyến du lịch. Cơ quan chức năng của đặc khu luôn tạo điều kiện tốt cho những du khách này trong các hành trình trên đảo.
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