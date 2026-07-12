Bệnh viện Chợ Rẫy đưa ECMO ra Phú Quốc cứu nạn nhân lật ca nô

Ngày 12.7, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết ngay sau khi nhận thông tin vụ việc lật ca nô ở Phú Quốc khiến nhiều người thương vong, bệnh viện đã triển khai lực lượng hỗ trợ cấp cứu.

Bác sĩ giỏi cùng trang thiết bị y tế đến Phú Quốc

Theo đó, ngay trong đêm 11.7, 2 bác sĩ thuộc Khoa Hồi sức cấp cứu và Khoa Cấp cứu cùng 1 điều dưỡng của Bệnh viện Chợ Rẫy đang thường trực hỗ trợ tại Bệnh viện đa khoa Phú Quốc được điều động ngay đến Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc (Sun Group Phú Quốc) để phối hợp cấp cứu, hồi sức tích cực cho 2 bệnh nhân nặng.

Đồng thời, Bệnh viện Chợ Rẫy thiết lập hệ thống hội chẩn trực tuyến với lãnh đạo các Khoa Hồi sức cấp cứu, Tim mạch can thiệp và Nội thần kinh để thống nhất phương án điều trị. Sáng sớm 12.7, lãnh đạo các khoa đáp chuyến bay lúc 5 giờ đến Phú Quốc, trực tiếp tham gia hồi sức tích cực cho các bệnh nhân.

Để sẵn sàng cho các tình huống nặng, đoàn công tác mang theo máy ECMO, bộ dụng cụ và màng đặt ECMO, bơm tiêm điện, dụng cụ hút huyết khối, bóng phủ thuốc phục vụ can thiệp mạch vành, máy thở, máy hút đàm chuyên dụng phục vụ vận chuyển bệnh nhân cùng các kháng sinh đặc hiệu như Meropenem, Zyvox.

Bệnh viện Chợ Rẫy cũng phối hợp Bệnh viện Kiên Giang vận chuyển máu và các vật tư y tế cần thiết đến Phú Quốc để sẵn sàng sử dụng khi cần.

Ngoài công tác cấp cứu, bệnh viện đã thống nhất với lãnh đạo Sở Y tế An Giang về việc bố trí nơi lưu giữ thi thể các nạn nhân trong thời gian cơ quan chức năng giải quyết vụ việc. Dự kiến khoảng 10 thi thể sẽ được chuyển về nhà xác Bệnh viện Chợ Rẫy để bảo quản.

Từ phải qua: Bác sĩ Lý Ích Trung, Trưởng khoa Tim mạch can thiệp; bác sĩ Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy mang theo trang thiết bị y tế, thuốc men đi Phú Quốc vào sáng sớm ngày 12.5 ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Hai bệnh nhân nặng đang được hồi sức tích cực

Hiện có 2 bệnh nhân trong vụ lật ca nô đang được điều trị tại Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc.

Một bệnh nhân nam (39 tuổi) tỉnh táo, tiếp xúc được, dấu hiệu sinh tồn ổn định nhưng vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng ô xy qua cannula mũi.

Bệnh nhân còn lại là nam, khoảng 45 - 50 tuổi, chưa xác định được danh tính. Người bệnh nhập viện trong tình trạng hôn mê, tụt huyết áp, đã được đặt nội khí quản và thở máy.

Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện lượng ít, gãy các xương sườn II đến VI bên trái, tổn thương nhu mô đáy phổi, nghi tổn thương mạch vành và cơ tim do chấn thương, kèm rối loạn đường huyết và điện giải. Hiện bệnh nhân vẫn đang được thở máy và hồi sức tích cực.