Khắc phục, điều tra vụ lật ca nô làm 15 người chết

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc ký công điện ngày 11.7 của Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Theo đó, ngay khi nhận thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo đến người bị nạn và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong. Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh bố trí mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân, du khách; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh An Giang và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm.

Bộ Xây dựng chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, điều kiện của người điều khiển phương tiện và việc tổ chức đưa, đón khách… Bộ Ngoại giao khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ tại VN và các cơ quan để kịp thời thực hiện công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và xử lý các vấn đề liên quan đến công dân Ấn Độ.

Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc thăm hỏi nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Sun Group Phú Quốc Ảnh: Hoàng Dung

Liên quan vụ việc, tối 11.7, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang), ký thông cáo báo chí về vụ lật ca nô du lịch trên địa bàn làm 15 người tử vong.

Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 11.7, ca nô Ocean Pearl Island biển kiểm soát AG-26751 do ông Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi) làm thuyền trưởng, chở 32 du khách Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người VN di chuyển từ Hòn Mây Rút Ngoài về Cảng quốc tế An Thới. Sau khi rời bến khoảng 400 m thì xảy ra sự cố lật ca nô do sóng to gió lớn.

Nhận tin báo, chính quyền đặc khu Phú Quốc huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ nạn nhân và nhanh chóng báo cáo cấp có thẩm quyền. UBND đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo các lực lượng quân sự, công an, biên phòng, cảnh sát biển, hải quân, các cơ sở y tế và cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện rà soát khu vực xảy ra tai nạn; tổ chức cấp cứu, điều trị người bị nạn; bảo vệ hiện trường.

Đến khoảng 15 giờ 40 cùng ngày, công tác cứu nạn cứu hộ đã hoàn tất, đưa 36 người vào bờ. Trong đó, có 21 người được cứu sống, 15 người không may tử vong (13 nam, 2 nữ đều là quốc tịch Ấn Độ).

Cùng ngày 11.7, theo báo cáo của Tỉnh ủy An Giang gửi Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng, tỉnh đang tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện một số nhiệm vụ như: Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo cơ sở y tế tại đặc khu Phú Quốc tổ chức sơ cấp cứu và điều trị các nạn nhân, phối hợp Công an tỉnh và đặc khu Phú Quốc xác định nguyên nhân tử vong, thực hiện các thủ tục bảo quản thi thể nạn nhân.