Vụ lật ca nô: Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc kêu gọi không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng

Liên quan vụ lật ca nô làm 15 người tử vong, sáng 12.7, hàng loạt các trang nhóm cộng đồng mạng và các cơ quan đơn vị tại Phú Quốc nhận được nội dung chỉ đạo của lãnh đạo đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) về việc đăng tải các thông tin, hình ảnh liên quan vụ việc.

Theo lãnh đạo đặc khu Phú Quốc, sau sự việc đáng tiếc lật ca nô chở du khách tại khu vực biển Hòn Mây Rút Ngoài, điều cần nhất lúc này là sự sẻ chia, bình tĩnh và trách nhiệm từ tất cả mọi người dân trên đảo.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (áo trắng), tới thăm hỏi nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Sun Group Phú Quốc ẢNH: HOÀNG DUNG

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, cấp ủy Đảng, chính quyền đặc khu Phú Quốc, cùng các lực lượng quân sự, công an, biên phòng, cảnh sát biển, hải quân, y tế và các cơ quan liên quan đã khẩn trương vào cuộc, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, cấp cứu người bị nạn và xử lý các công việc cần thiết.

Chính quyền tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc đang phối hợp với các cơ quan chức năng để hỗ trợ gia đình nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định pháp luật.

Trong thời điểm này, mỗi lời nói, mỗi bình luận, mỗi lượt chia sẻ trên mạng xã hội đều cần được cân nhắc bằng sự nhân văn và tinh thần trách nhiệm. Xin hãy dành sự tôn trọng, cảm thông sâu sắc nhất cho các nạn nhân và gia đình; không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ hình ảnh đau lòng, không suy diễn gây hoang mang hoặc làm tổn thương thêm những người trong cuộc.

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ lật ca nô ở Phú Quốc

Phú Quốc là vùng đất nghĩa tình, mến khách và luôn nỗ lực gìn giữ hình ảnh đẹp trong lòng bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Sự cố lần này là một mất mát không ai mong muốn, nhưng cũng là lúc cộng đồng chúng ta thể hiện sự văn minh, đoàn kết và lòng nhân ái. Mỗi chia sẻ có trách nhiệm sẽ góp phần lan tỏa điều tích cực, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ, đồng thời thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với những người không may gặp nạn.

Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc kêu gọi người dân hãy cùng nhau giữ bình tĩnh, tin tưởng sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và chung tay gìn giữ hình ảnh Phú Quốc an toàn, thân thiện, nhân văn. Xin hãy chia buồn sâu sắc cùng gia đình các nạn nhân. Mong cộng đồng mạng Phú Quốc cùng lan tỏa sự nhân văn, trách nhiệm và bình an trong thời điểm khó khăn này.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 13 giờ ngày 11.7, ca nô Ocean Pearl Island biển kiểm soát AG-26751, do ông Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi) làm thuyền trưởng chở khoảng 32 du khách Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam di chuyển từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới. Sau khi rời bến khoảng 400 m thì xảy ra sự cố lật ca nô do sóng to gió lớn.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền đặc khu Phú Quốc huy động toàn lực lượng tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ nạn nhân và báo cáo cấp có thầm quyền.

UBND đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo các lực lượng quân sự, công an, biên phòng, cảnh sát biển, hải quân, các cơ sở y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện rà soát khu vực xảy ra tai nạn; tổ chức cấp cứu, điều trị người bị nạn; bảo vệ hiện trường.

Đến khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, công tác cứu nạn cứu hộ vụ lật ca nô hoàn tất, đưa 36 người vào bờ. Trong đó, có 21 người được cứu sống, 15 người không may tử vong (đều là du khách Ấn Độ).