Lật ca nô ở Phú Quốc: Triển khai ngay công tác điều tra, xác minh nguyên nhân

Ngày 12.7, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, chủ trì tổ chức cuộc họp về công tác khắc phục hậu quả vụ lật ca nô xảy ra tại đặc khu Phú Quốc.

Dự họp trực tuyến tại điểm cầu đặc khu Phú Quốc có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đặc khu Phú Quốc.

Quang cảnh buổi họp trực tuyến tại điểm cầu đặc khu Phú Quốc ẢNH: HOÀNG DUNG

Tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn dân, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành Trung ương và sự nỗ lực của các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau vụ việc. Song song với khắc phục hậu quả, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ để triển khai ngay công tác điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc một cách chuẩn xác, dứt khoát và có kết luận rõ ràng.

Do vụ việc có liên quan đến yếu tố nước ngoài, các đơn vị chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao để thực hiện tốt công tác đối ngoại, đón tiếp thân nhân, hỗ trợ phiên dịch và bố trí nơi ăn ở, đi lại chu đáo. Đối với các nạn nhân qua đời, thi thể đã được di chuyển và tổ chức tiếp đón thân nhân ngay tại TP.HCM với sự tham mưu của Sở Du lịch.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, tại buổi họp trực tuyến ở điểm cầu đặc khu Phú Quốc ẢNH: HOÀNG DUNG

Về mặt kinh phí, UBND tỉnh cùng Sở Tài chính và Sở Du lịch phối hợp đề xuất các nguồn chi ngân sách linh hoạt, hướng tới mục tiêu cao nhất là hỗ trợ tốt nhất về cả vật chất lẫn tinh thần cho các nạn nhân, bảo vệ uy tín hình ảnh du lịch và ngoại giao của địa phương.

Theo thông tin từ địa phương, đến thời điểm này, sức khỏe của các hành khách bị thương đang điều trị tại Phú Quốc cơ bản ổn định. Sáng nay, chính quyền đặc khu Phú Quốc đã hỗ trợ đưa 15 thi thể nạn nhân về đất liền, làm các thủ tục bàn giao theo quy định.

Ngay sau vụ lật ca nô nghiêm trọng tại vùng biển An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) vào trưa 11.7, công tác huy động lực lượng, chạy đua với thời gian để cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân là du khách quốc tịch Ấn Độ đã được triển khai ở mức cao nhất.

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ lật ca nô ở Phú Quốc

Bên cạnh công tác điều trị, việc hỗ trợ tài chính và phối hợp ngoại giao quốc tế cũng đang được chính quyền địa phương triển khai quyết liệt, khẩn trương dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và lãnh đạo đặc khu Phú Quốc.

Ngoài việc khắc phục hậu quả vụ lật ca nô, chính quyền tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc đang phối hợp Bộ Ngoại giao hỗ trợ cơ quan đại diện ngoại giao thực hiện công tác bảo hộ công dân. Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.