Toàn cảnh 17h: Hiện trường lật ca nô chở khách ở Phú Quốc | Bớt làn ô tô 'cứu' kẹt xe ở TP.HCM?

Toàn cảnh 17h ngày 11.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 11.7: Hiện trường lật ca nô chở khách ở Phú Quốc Bớt làn ô tô cứu kẹt xe ở TP.HCM

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Việc tìm kiếm hài cốt phải làm bằng trách nhiệm, trái tim

Sáng 11.7, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đã đến Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) dâng hương và động viên lực lượng quy tập. Đại tướng khẳng định đây là nhiệm vụ thiêng liêng, thể hiện sâu sắc đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và đáp lại mong mỏi của nhân dân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Việc tìm kiếm hài cốt phải làm bằng trách nhiệm, trái tim

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự lễ truy điệu, an táng 63 hài cốt liệt sĩ tại Đồng Nai

Lễ viếng, truy điệu, an táng 63 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trong nước và Campuchia đã được Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Nai tổ chức trang trọng.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự lễ truy điệu, an táng 63 hài cốt liệt sĩ tại Đồng Nai

Đi đường rộng bậc nhất TP.HCM vẫn phải căn giờ né kẹt xe: Chậm 1 tiếng, 7 km có thể mất gần 40 phút

Hơn 40 phút cho quãng đường chỉ 7 km, nhiều người dân đi qua đường Phạm Văn Đồng mỗi ngày đang phải "căn giờ" để tránh ùn tắc. Trước áp lực phương tiện ngày càng tăng, TP.HCM đang nghiên cứu phương án điều chỉnh lại làn đường nhằm khai thác hiệu quả hơn tuyến giao thông cửa ngõ này.

Đi đường rộng bậc nhất TP.HCM vẫn phải căn giờ né kẹt xe: Chậm 1 tiếng, 7 km có thể mất gần 40 phút

Nhiều ruộng rau ở Đồng Tháp hư hại, lá chuyển sang màu trắng bất thường

Nhiều ruộng rau của người dân ở tỉnh Đồng Tháp bị chết và lá chuyển sang màu trắng bất thường sau khi tưới nước từ những con kênh thông nhau với kênh Giữa.

Nhiều ruộng rau ở Đồng Tháp hư hại, lá chuyển sang màu trắng bất thường

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.