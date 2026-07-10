Toàn cảnh 17h: Kết quả điều tra vụ điểm thi tại Phú Thọ | Số phận trụ sở chữa bệnh của Võ Hoàng Yên

Toàn cảnh 17h ngày 10.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 10.7: Kết quả điều tra vụ điểm thi tại Phú Thọ | Số phận trụ sở chữa bệnh của Võ Hoàng Yên

Phú Thọ phản hồi thông tin “2 thí sinh chép bài, thi thử 4 - 5, thi thật 9 điểm”

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội chia sẻ thông tin cho rằng có dấu hiệu tiêu cực liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Phú Thọ.

Phú Thọ phản hồi thông tin ‘2 thí sinh chép bài, thi thử 4 - 5, thi thật 9 điểm'

Cán bộ, công chức có thể bị buộc thôi việc nếu gây lãng phí trên 75 triệu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 267/2026/NĐ-CP, quy định chi tiết việc áp dụng hình thức kỷ luật và bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây lãng phí và hành vi vi phạm trong tổ chức thực hiện phòng, chống lãng phí.

Cán bộ, công chức có thể bị buộc thôi việc nếu gây lãng phí trên 75 triệu

Vì sao càng trưởng thành con người càng cô đơn?

Theo các chuyên gia tâm lý, cô đơn không đồng nghĩa với việc ở một mình. Đây là cảm giác xuất hiện khi chất lượng các mối quan hệ không đáp ứng được nhu cầu kết nối. Một người có nhiều bạn bè vẫn có thể cô đơn nếu thiếu những cuộc trò chuyện chân thành và cảm giác được lắng nghe.

Vì sao càng trưởng thành con người càng cô đơn ?

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.