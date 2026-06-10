Vẫn còn tình trạng trụ sở, tài sản công dôi dư chậm được xử lý, gây lãng phí

Sáng 10.6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ ba, xem xét 7 nội dung quan trọng.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát và Đề cương giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

"Đây là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội khóa XVI. Vì vậy, công tác chuẩn bị phải được tiến hành thật chặt chẽ, bài bản và khoa học ngay từ khâu đầu tiên.

Đặc biệt, hoạt động giám sát lần này phải gắn kết chặt chẽ với các chỉ đạo chiến lược của Trung ương về phòng, chống lãng phí và tiêu cực, nhất là tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW", Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hiện nay, vấn đề quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính đang được dư luận xã hội vô cùng quan tâm.

Thực tế, vẫn còn tình trạng trụ sở, đất đai, tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý, khai thác chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước.

Khắc phục tình trạng đánh giá hình thức, nể nang

Cũng tại phiên họp ngày 10.6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5.2026 như thông lệ.

Đồng thời, xem xét, thông qua Nghị quyết về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với vụ chuyên môn và xây dựng, quản lý việc làm công chức vụ chuyên môn của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, đảm bảo bộ máy tham mưu phải đổi mới, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Việc xây dựng vị trí việc làm phải thực chất, đúng người, đúng việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm; mỗi vị trí phải được xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ và kết quả đầu ra.

"Cần khắc phục tình trạng đánh giá hình thức, nể nang. Làm tốt phải được ghi nhận; làm chưa tốt phải được thẳng thắn chỉ ra để khắc phục, sửa đổi; xây dựng được đội ngũ công chức khối cơ quan Quốc hội chuyên nghiệp, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn mới", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp thêm vào cuối tháng 6 (dự kiến sáng 24.6) để xem xét, thông qua 2 nghị quyết: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13 ngày 20.9.2012 về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội; Nghị quyết quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân về phối hợp giám sát việc thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.