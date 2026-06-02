Chủ tịch Quốc hội: Mọi nhiệm vụ phải có sản phẩm đầu ra

Ngày 2.6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban với lãnh đạo Quốc hội về triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và trọng tâm công tác tháng 6.2026.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tháng 6 là tháng toàn bộ hệ thống chính trị phải tăng tốc hơn nữa để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Mỗi điểm nghẽn pháp luật được tháo gỡ, mỗi đồng vốn được giải phóng đưa vào nền kinh tế, mỗi thủ tục được cắt bỏ... là những đóng góp trực tiếp của cơ quan lập pháp vào tăng trưởng kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các phó chủ tịch Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại cuộc họp sáng 2.6 ẢNH: GIA HÂN

Cần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lập pháp; kiên quyết chuyển từ tư duy "quản lý đến đâu quy định đến đó" sang tư duy "kiến tạo phát triển, kiểm soát rủi ro và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo".

Cạnh đó, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và công tác dân nguyện. Chủ tịch Quốc hội đề nghị: "Giám sát phải đi vào thực chất hơn, hiệu quả hơn và theo đuổi đến cùng kết quả thực hiện, bảo đảm mọi kiến nghị giám sát, kiến nghị cử tri được xem xét, giải quyết kịp thời".

Kế đó, cần khẩn trương chuẩn bị kế hoạch và đề cương giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Chuẩn bị chu đáo diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát lần thứ 2 năm 2026; xây dựng đề án tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác dân nguyện và giám sát.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và cắt giảm quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý công việc và đẩy mạnh chuyển đổi số. AI phải trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả trong toàn bộ quy trình lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, khẩn trương sửa đổi quy chế làm việc của Đảng ủy Quốc hội theo đúng quy định mới nhất của Bộ Chính trị.

Mọi nhiệm vụ phải có sản phẩm, không đánh giá bằng số cuộc họp

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, điều quan trọng nhất lúc này là biến quyết tâm thành hành động, biến chương trình thành kết quả, biến nhiệm vụ được giao thành sản phẩm đo đếm được và mang lại giá trị thực chất cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần thống nhất, thực hiện 5 nội dung.

Theo đó, việc nào đã rõ thì làm ngay; việc nào còn vướng thì báo cáo ngay; việc nào chậm phải nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm. Không để tình trạng văn bản lòng vòng, phối hợp hình thức, xin ý kiến nhiều nhưng không chốt được phương án.

Mọi nhiệm vụ phải có sản phẩm đầu ra, không đánh giá bằng số cuộc họp mà đánh giá bằng chất lượng văn bản, chất lượng tham mưu, chất lượng thẩm tra, chất lượng giám sát và hiệu quả thực tế.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tiến độ nhưng không được hy sinh chất lượng; nhanh nhưng phải chắc, quyết liệt nhưng phải đúng luật, đổi mới nhưng phải có căn cứ.

Đồng thời lan tỏa mạnh thông điệp mỗi cán bộ, công chức trong các cơ quan của Quốc hội phải thay đổi tư duy làm việc; vận hành với tinh thần mới chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn, bản lĩnh hơn, gần dân hơn, thực chất hơn.