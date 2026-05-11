Chủ tịch Quốc hội: Không để khoảng trống pháp luật

Sáng 11.5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XVI họp phiên họp thứ hai. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên họp tiến hành với tinh thần khẩn trương, ngắn gọn. Diễn ra trong buổi sáng, UBTVQH sẽ xem xét 3 nội dung.

Thứ nhất, xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Đây là nhiệm vụ quan trọng, nhằm kịp thời điều chỉnh các quy định cho phù hợp với thực tiễn, thể chế hóa Kết luận của Trung ương về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thứ hai, xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4 năm 2026. Đây là giai đoạn chuyển giao nhiệm kỳ, cử tri đặt nhiều kỳ vọng và cũng gửi gắm không ít tâm tư, nguyện vọng. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần đánh giá thực chất việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân, nhất là những vấn đề bức thiết phát sinh trong thời gian qua.

Thứ ba, tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XVI. Chủ tịch Quốc hội đề nghị đánh giá thẳng vào những việc làm được, chưa làm được, xác định rõ những nội dung cần điều chỉnh ngay từ kỳ họp thứ hai, không để lặp lại tình trạng gửi chậm hồ sơ, sơ xuất trong kỳ họp vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thực hiện nghiêm quy định của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cùng đó, vấn đề gửi tài liệu cho UBTVQH, đại biểu Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội cần đảm bảo thời gian, chất lượng.

"Như Thủ tướng Lê Minh Hưng có nói các luật trình Quốc hội phải kèm theo nghị định. Luật, nghị định có chất lượng thì TVQH, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban sẽ thẩm tra trình Quốc hội thông qua.

Phải đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, trong đó, phân rõ vai của Quốc hội, Chính phủ, các bộ để xây dựng pháp luật ngày càng chất lượng cao", Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đến nay vẫn còn một số nội dung phải điều chỉnh tiến độ, lùi sang các phiên họp sau; trong đó có cả các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết đã được thông qua từ các kỳ họp thứ IX, thứ X thuộc thẩm quyền ban hành của UBTVQH đã rất chậm so với yêu cầu.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm. Thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban, Văn phòng Quốc hội phối hợp, đôn đốc, theo dõi sát sao tiến độ, kịp thời báo cáo UBTVQH.

Đối với những luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo quyết liệt xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết.

Các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình UBTVQH ban hành văn bản thuộc thẩm quyền quy định.

"Quan điểm xuyên suốt là không để phát sinh nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành, không để khoảng trống pháp luật. Luật, nghị quyết có hiệu lực thực hiện được ngay trong thực tế, vì hiện nay người dân, doanh nghiệp đang mong đợi hướng dẫn ở nghị định, thông tư để thực hiện đồng bộ", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.