Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành các nghị quyết về nhân sự

Văn Chung
15/05/2026 11:20 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành 22 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kiện toàn Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội và nhân sự Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị ông Đỗ Văn Chiến, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội, Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội, thay ông Nguyễn Khắc Định, Phó chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành các nghị quyết về nhân sự- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

ẢNH: GIA HÂN

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI đối với các ông, bà: 

Ông Lâm Văn Đoan, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI.

Ông Tạ Văn Hạ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI.

Ông Triệu Thế Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV.

Ông Đặng Xuân Phương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV.

Bà Lò Thị Việt Hà, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI.

Bà Trần Thị Thanh Lam, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI đối với các ông, bà: Nguyễn Thanh Cầm, Lê Văn Khảm, Đỗ Chí Nghĩa, Đinh Ngọc Quý, Bùi Hoài Sơn, Nguyễn Thị Mai Thoa, Phạm Nam Tiến, Vũ Minh Đạo, Nguyễn Phạm Duy Trang, Phan Thị Thùy Linh, Hồ Đức Thắng, Vũ Văn Tiến, Dương Minh Ánh, Chu Mạnh Hùng, Đỗ Hoàng Việt.

Chủ tịch Quốc hội: Không để khoảng trống pháp luật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: 'Quan điểm xuyên suốt là không để phát sinh nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành, không để khoảng trống pháp luật. Luật, nghị quyết có hiệu lực thực hiện được ngay trong thực tế, vì hiện nay người dân, doanh nghiệp đang mong đợi hướng dẫn ở nghị định, thông tư để thực hiện đồng bộ'.

