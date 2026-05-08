Thời sự

Ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

Văn Chung
Theo TTXVN
08/05/2026 11:10 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn các nhân sự là phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm: bà Cao Thị Xuân, ông Quàng Văn Hương, bà Đinh Thị Phương Lan giữ chức phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XVI.

Phiên họp thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

Phê chuẩn bà Trần Thị Hoa Ry, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XVI.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị phê chuẩn các nhân sự là phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XVI, gồm: ông Nguyễn Trường Giang, bà Nguyễn Phương Thủy, bà Trần Hồng Nguyên, ông Ngô Trung Thành, bà Mai Thị Phương Hoa, bà Nguyễn Thị Thủy.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết phê chuẩn ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XVI; Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XVI; Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XVI; Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XVI; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XVI; Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XVI; Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XVI.

Tại Nghị quyết số 227/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Phương, Thư ký Phó chủ tịch thường trực Quốc hội, giữ chức Trợ lý Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Tại Nghị quyết số 260/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV, giữ chức Trợ lý Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Danh sách Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

