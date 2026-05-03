Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Takaichi Sanae

Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp và thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nhật; đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng của hợp tác giữa Quốc hội hai nước, đồng thời nhất trí tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và giữa các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội hai nước, cũng như tăng cường hoạt động và hợp tác của nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ.

Thủ tướng Takaichi đánh giá cao vai trò của Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, với việc Thủ tướng Lê Minh Hưng đã giữ vị trí Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị VN - Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng thông báo việc Quốc hội VN khóa XVI sẽ sớm kiện toàn lại các Nhóm nghị sĩ hữu nghị VN với các nước, trong đó Nhóm nghị sĩ hữu nghị VN - Nhật Bản luôn giữ vai trò rất quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Quốc hội VN sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát, thúc đẩy các cam kết, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư; đánh giá cao nguồn đầu tư trực tiếp và ODA của Nhật Bản cho sự phát triển kinh tế - xã hội của VN; khẳng định sẵn sàng tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản.

Thủ tướng Takaichi cũng khẳng định Nhật Bản mong muốn đồng hành cùng VN trong giai đoạn phát triển mới; tăng cường hợp tác và giao lưu qua kênh Đảng, Quốc hội; sẽ tiếp tục hỗ trợ và hợp tác với VN bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng; dành ưu tiên cao về hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao với VN thời gian tới như trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, công nghệ vũ trụ.

Thủ tướng Takaichi cũng đề nghị Quốc hội VN hỗ trợ sớm thông qua Hiệp định hai Chính phủ về phát triển trường Đại học Việt Nhật và Hiệp định về tạo thuận lợi cho việc thực hiện các dự án viện trợ không hoàn lại giữa Chính phủ VN và Chính phủ Nhật Bản.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội VN mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Nhật Bản tại các Diễn đàn nghị viện đa phương như Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF), Liên minh Nghị viện thế giới (IPU)…