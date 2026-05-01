Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, cùng các cán bộ của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ.

Tháp tùng Thủ tướng Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam có: ông Sato Kei, Phó chánh Văn phòng Nội các; ông Ichikawa Keiichi, Tổng thư ký ban An ninh Quốc gia; ông Uno Yoshimasa, Trợ lý Thủ tướng; ông Iijima Isao, Cố vấn đặc biệt Văn phòng Nội các; ông Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; ông Saiki Kozo, Thư ký phụ trách Quan hệ công chúng; ông Iida Yuji, Thư ký Thủ tướng; ông Namazu Hiroyuki, Thứ trưởng, Bộ Ngoại giao; ông Matsuo Takehiko, Thứ trưởng, Bộ Kinh tế thương mại và công nghiệp; ông Watanabe Yoichi, Thứ trưởng, Bộ Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; ông Terada Yoshimichi, Thứ trưởng, Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch; ông Kano Koji, Thứ trưởng, Bộ Quốc phòng; ông Imagawa Takuo, Thứ trưởng, Bộ Nội vụ và truyền thông.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, chuyến thăm lần này mang ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sinh động sự coi trọng cao độ của Nhật Bản đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản khi cả hai nước đang cùng bước vào giai đoạn phát triển mới.

Nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực mà Thủ tướng Takaichi Sanae đi thăm sau khi được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tháng 2 vừa qua, Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho rằng đây là dịp để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi chiến lược ở cấp cao, đồng thời tạo thêm động lực mới cho hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết, đây là lần thứ hai Thủ tướng Takaichi đến thăm Việt Nam, lần trước là vào năm 2020, khi bà còn giữ cương vị Bộ trưởng Bộ nội vụ và truyền thông Nhật Bản.

Trong chuyến thăm lần này, dự kiến Thủ tướng Nhật Bản sẽ hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Đại sứ Ito Naoki khẳng định Nhật Bản mong muốn tăng cường quan hệ với các nhà lãnh đạo Việt Nam, bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Đây sẽ là cơ hội để khẳng định việc tăng cường phối hợp trong quan hệ song phương, dựa trên khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện (CSP) cũng như trong việc ứng phó với các vấn đề của khu vực và cộng đồng quốc tế.

Nhiều cuộc hội đàm cấp cao sẽ được thực hiện để trao đổi về các chủ đề năng lượng, bảo đảm an ninh kinh tế, đất hiếm, giao lưu nhân dân, học thuật giữa hai nước