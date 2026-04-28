Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sắp thăm Việt Nam

Ngày 28.4, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 - 3.5.

Trong cuộc gặp báo chí trước chuyến thăm, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết, trong bối cảnh Việt Nam vừa kiện toàn đội ngũ lãnh đạo mới, chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi thể hiện sự coi trọng của chính phủ Nhật Bản và cá nhân Thủ tướng Takachi đối với Việt Nam, đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

"Chuyến thăm nhằm mục đích xây dựng sự tin cậy cá nhân giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đồng thời đánh giá và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong thời đại mới", ông Ito Naoki khẳng định.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, trong chuyến thăm lần này, dự kiến Thủ tướng Nhật Bản sẽ hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

"Mục đích chính của chuyến thăm lần này nhằm củng cố mối quan hệ tin cậy giữa lãnh đạo hai nước. Tại các cuộc hội đàm cấp cao, hai bên sẽ đánh giá lại những bước tiến của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nhật trong thời gian qua. Lãnh đạo hai nước sẽ thống nhất và khẳng định các trọng tâm hợp tác sắp tới trên nhiều lĩnh vực sâu rộng, bao gồm kinh tế, năng lượng, an ninh kinh tế, chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu và hợp tác nguồn nhân lực", Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cho biết.

Trên lĩnh vực kinh tế, công nghệ và hạ tầng chiến lược, hai bên tập trung thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và công nghiệp bán dẫn; nổi bật là chương trình đào tạo kỹ sư trí tuệ nhân tạo đang được triển khai tại Đại học Việt Nhật. Nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng cao, Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy dòng vốn ODA thế hệ mới và đầu tư tư nhân, tiếp tục khẳng định vị thế nhà đầu tư FDI lớn thứ 3 tại Việt Nam.

Hai bên đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mốc 60 tỉ USD trong năm nay. Nhật Bản cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ phát triển các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM, cung cấp khoản vay 330 triệu USD cho lĩnh vực chuyển đổi xanh và 510 triệu USD cho dự án phòng, chống thiên tai tại các tỉnh miền núi phía bắc.

Về an ninh năng lượng và hạ tầng chiến lược, ngày 15.4, Thủ tướng Takaichi chủ trì hội nghị trực tuyến Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC+), với sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo nhiều quốc gia châu Á khác.

Tại hội nghị, Thủ tướng Takaichi thông báo sẽ triển khai sáng kiến xây dựng sáng kiến mới Power Asia để tăng cường sức mạnh chuỗi cung ứng khu vực. Bà thông báo sẽ hỗ trợ 10 tỉ USD cho các nước Đông Nam Á đang gặp khó khăn do giá dầu thô tăng cao vì tình hình chiến sự Trung Đông. Việt Nam cũng sẽ được hỗ trợ trong khuôn khổ sáng kiến này.

Đại sứ Naoki cho biết, Thủ tướng Takaichi dự kiến sẽ có bài phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội, với nội dung trọng tâm là "Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

"Nhật Bản hoan nghênh chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam và cam kết hỗ trợ Việt Nam nâng cao vị thế quốc tế, đặc biệt khi Việt Nam chuẩn bị đảm nhận vai trò chủ nhà APEC vào năm tới. Hai nước cũng sẽ cụ thể hóa hơn nữa các định hướng hợp tác thông qua chương trình Hỗ trợ An ninh chính thức (OSA) và chuyển giao thiết bị phòng vệ", Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam nói.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí, Đại sứ Ito Naoki cũng cho biết, năm ngoái ông đã được dự đại lễ A50 của Việt Nam.

"Tôi rất cảm động khi chứng kiến nhiều bạn trẻ Việt Nam tham dự sự kiện, thể hiện lòng yêu nước sôi nổi. Thủ tướng Takaichi thăm Việt Nam đúng vào ngày lễ thống nhất của Việt Nam năm nay, chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm là cơ hội để hai nước cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình", Đại sứ Ito Naoki khẳng định.