Quốc hội đã bầu, phê chuẩn 39 nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước

Sáng 24.4, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sau 12 ngày làm việc, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trước những yêu cầu mới của đất nước, Quốc hội khóa XVI đã chủ động, khẩn trương triển khai công việc ngay từ những ngày đầu với tinh thần quyết tâm cao, làm ngay, làm bài bản.

Các vị đại biểu Quốc hội, dù là tái cử hay lần đầu tham gia, nhưng đã phát huy cao độ trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; tận dụng tối đa thời gian, làm việc với cường độ cao, kể cả thứ bảy, chủ nhật; nhờ đó kỳ họp đã hoàn thành khối lượng lớn các công việc.

Bầu, phê chuẩn 39 nhân sự cấp cao bộ máy Nhà nước

Điểm lại kết quả của kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ hệ trọng, xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn 39 nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước; đã bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ với sự tín nhiệm rất cao.

Quốc hội cũng đã thông qua 9 luật và 31 nghị quyết, trong đó có nhiều luật, nghị quyết thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành, góp phần kịp thời thể chế hóa các nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Các chính sách ban hành tại kỳ họp vừa mang đậm tinh thần đổi mới và tinh thần hành động quyết liệt để tháo gỡ những điểm nghẽn, vừa đảm bảo tính căn cơ, lâu dài, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thúc đẩy phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm cụ thể; đồng thời quy định cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý hiệu quả các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, việc kịp thời điều chỉnh linh hoạt các sắc thuế đã khẳng định sự chủ động, quyết liệt trong điều hành chính sách tài khóa và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn.

Cùng với đó, Quốc hội dành nhiều thời gian để xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và quyết định hệ thống các kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2026 - 2030; đưa ra các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ; góp phần quan trọng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng "2 con số"…

Đưa nguyện vọng của nhân dân thành quyết sách đúng đắn

Vẫn theo Chủ tịch Quốc hội, kết thúc kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả, tinh thần, khí thế của kỳ họp và lắng nghe đầy đủ, trách nhiệm ý kiến của cử tri và nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đất nước đang đứng trước thời cơ và vận hội phát triển mới, đan xen với những khó khăn, thách thức ngày càng phức tạp. Bối cảnh đó yêu cầu Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và thực chất hơn trong tổ chức và hoạt động; không ngừng nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, mỗi đại biểu Quốc hội cần tiếp tục phát huy cao độ vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; gắn bó mật thiết với cử tri; lắng nghe, phản ánh thực tiễn của cuộc sống vào nghị trường; đưa nguyện vọng của nhân dân thành các quyết sách đúng đắn, kịp thời, hiệu quả.

Các cơ quan của Quốc hội tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng tham mưu, đảm bảo các quyết sách có tầm nhìn chiến lược, tính khả thi cao và sớm đi vào cuộc sống…