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Toàn cảnh 17h: Tiết lộ diễn biến mới vụ ‘hợp đồng kỳ nghỉ’ | Phá đường dây cá độ ‘siêu khủng’ mùa World cup
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Tiết lộ diễn biến mới vụ ‘hợp đồng kỳ nghỉ’ | Phá đường dây cá độ ‘siêu khủng’ mùa World cup

Thanh Niên
Thanh Niên
Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 7.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 7.7: Tiết lộ diễn biến mới vụ ‘hợp đồng kỳ nghỉ’ | Phá đường dây cá độ ‘siêu khủng’ mùa Worldcup

Đoàn cứu nạn Việt Nam nhận huy chương “Anh hùng Venezuela” hạng nhất

Thừa ủy quyền của Chính phủ Venezuela, trung tá Raul Serrano Chacon, Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống, đã trao huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng nhất tặng đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam và hạng nhì tặng các thành viên trong đoàn.

Đoàn cứu nạn Việt Nam nhận huy chương 'Anh hùng Venezuela' hạng nhất

Siêu bão Bavi gây ra gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông

Sáng 7.7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật thông tin mới nhất về siêu bão Bavi đang hoạt động trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương.

Siêu bão Bavi gây ra gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông

 UAV Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Nga

Trong một tuyên bố, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Omsk, nằm cách vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát khoảng 2.700 km và gần biên giới Nga với Kazakhstan.

UAV Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Nga

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

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