Toàn cảnh 17h: Xuất hiện hố sâu 'bẫy' người đi đường ở trung tâm | Bí ẩn vật thể lạ dưới nền móng nhà

Toàn cảnh 17h ngày 5.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 5.7: Xuất hiện hố sâu ‘bẫy’ người đi đường ở trung tâm | Bí ẩn vật thể lạ dưới nền móng nhà

Người dân hoảng hốt vì hố sâu giữa trung tâm TP.HCM: Ngay trước đèn đỏ, chưa có rào chắn

Người dân hoảng hốt vì hố sâu giữa trung tâm TP.HCM: Ngay trước đèn đỏ, chưa có rào chắn

Một hố sụt sâu khoảng 1 mét bất ngờ xuất hiện ngay trước cụm đèn tín hiệu trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn trước Công viên Tao Đàn), khiến nhiều người đi xe máy phải đánh lái gấp để tránh. Đáng chú ý, thời điểm ghi nhận, vị trí này vẫn chưa có rào chắn hay biển cảnh báo.

Xúc động: Chàng trai Venezuela cảm ơn bộ đội Việt Nam tìm thấy mẹ trong đống đổ nát

Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tiếp tục chạy đua với thời gian, đưa thêm 9 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát tại Venezuela trong ngày 4.7. Không chỉ nỗ lực tìm kiếm, các chiến sĩ còn để lại dấu ấn bằng những hành động sẻ chia, động viên người dân vượt qua mất mát.

Xúc động: Chàng trai Venezuela cảm ơn bộ đội Việt Nam tìm thấy mẹ trong đống đổ nát

Đo “mét vuông” tính tiền bản quyền nhạc: Quy định cũ đã tới lúc tuân thủ nghiêm

Từ ngày 1.7.2026, Nghị định 134/2026 chính thức có hiệu lực, quy định chi tiết về việc các cơ sở kinh doanh như quán cà phê, nhà hàng phải trả phí bản quyền nếu sử dụng âm nhạc. Thông tin này đang khiến không ít chủ quán bối rối. Bởi lẽ, dù âm nhạc từ lâu đã được xem là "linh hồn" không thể thiếu để tạo nên không gian đặc trưng của quán, nhiều cơ sở kinh doanh vẫn đang nhầm lẫn giữa thói quen sử dụng tài khoản nghe nhạc cá nhân với quyền khai thác âm nhạc cho mục đích thương mại.

Đo ‘mét vuông’ tính tiền bản quyền nhạc: Quy định cũ đã tới lúc tuân thủ nghiêm





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