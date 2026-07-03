Toàn cảnh 17h: Thực hư điểm toán THPT cao bất thường ở Tuyên Quang | Bão số 1 hướng vào Vịnh Bắc bộ

Toàn cảnh 17h ngày 3.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 3.7: Thực hư điểm toán THPT cao bất thường ở Tuyên Quang | Bão số 1 hướng vào Quảng Ninh

Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì liên quan đường dây ma túy

Ngày 3.7, Công an TP.HCM cho biết tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của hàng chục đối tượng về các tội mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có liên quan đến ca sĩ Tăng Nhật Tuệ.

Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì liên quan đường dây ma túy

Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm thấy 30 thi thể trong thảm họa động đất ở Venezuela

Tính đến hết ngày 2.7, đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tại Venezuela đã tìm thấy 30 thi thể nạn nhân trong đống đổ nát và bàn giao cho chính quyền địa phương nước bạn.

Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm thấy 30 thi thể trong thảm họa động đất ở Venezuela:

Hàng ngàn người đội mưa xem "đại tiệc" 3D Mapping và pháo hoa mừng 50 năm TP.HCM

Tối 2.7.2026, dù trời mưa nặng hạt, hàng ngàn người dân vẫn kiên nhẫn chờ đợi xem "đại tiệc" ánh sáng 3D Mapping và pháo hoa nghệ thuật trên sông Sài Gòn.

Hàng ngàn người đội mưa xem "đại tiệc" 3D Mapping và pháo hoa mừng 50 năm TP.HCM

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.