Toàn cảnh 17h: Cận cảnh đoàn Việt Nam cứu nạn tại Venezuela | Tắc Sậy đông nghịt người chờ lễ cha Diệp

Toàn cảnh 17h ngày 30.6.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 30.6: Cận cảnh đoàn Việt Nam cứu nạn tại Venezuela | Tắc Sậy đông nghịt người chờ lễ cha Diệp

Nghẹn ngào tiễn biệt Đại tá La Văn Cầu

Sáng 30.6, trong không khí trang nghiêm tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, gia đình, đồng đội cùng đông đảo lãnh đạo, người dân đã tiễn biệt Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu. Khoảnh khắc người vợ cùng các con, cháu nghẹn ngào bước qua linh cữu người anh hùng đã khiến nhiều người có mặt không cầm được nước mắt.

Nghẹn ngào tiễn biệt Đại tá La Văn Cầu

Rạch Xuyên Tâm: Bàn giao mặt bằng thần tốc, dồn lực “về đích” sớm năm 2027

Sau hơn 20 năm chờ đợi, dự án trọng điểm rạch Xuyên Tâm đang có bước tiến đột phá. Hàng ngàn hộ dân đã đồng thuận, thần tốc bàn giao mặt bằng ngay trong tháng 6. Từ lợi thế này, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu dồn toàn lực bứt tốc thi công, quyết tâm đưa dự án 'về đích' sớm vào cuối năm 2027.

Rạch Xuyên Tâm: Bàn giao mặt bằng thần tốc, dồn lực "về đích" sớm năm 2027

Mỹ phải chi bao nhiêu tiền cho cuộc chiến Iran?

Dù liên tục có những tín hiệu ngừng bắn và đàm phán, cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc khi các đòn tập kích qua lại vẫn diễn ra. Trong khi đó, gánh nặng chi phí mà Washington phải chịu ngày càng lớn, đặc biệt khi tính đến cả thiệt hại kinh tế.

Mỹ phải chi bao nhiêu tiền cho cuộc chiến Iran?

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.