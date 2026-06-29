Toàn cảnh 17h: Bí ẩn 'sào huyệt' đường dây rửa tiền 1.000 tỉ | Kỳ vọng của 4.800 hộ dân trước khi di dời

Toàn cảnh 17h ngày 29.6.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 29.6: Bí ẩn "sào huyệt" đường dây rửa tiền 1.000 tỉ | Kỳ vọng của 4.800 hộ dân trước khi di dời

Trào lưu mua ảnh “phông bạt”: Vỏ bọc hoàn hảo hay liều thuốc độc tinh thần?

Chỉ với vài ngàn đồng, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng sở hữu những bức ảnh check-in ăn nhà hàng, du thuyền, đồ hiệu hay xe sang để đắp lên mình một lớp vỏ bọc hào nhoáng trên mạng xã hội.

Trào lưu mua ảnh ‘phông bạt’: Vỏ bọc hoàn hảo hay liều thuốc độc tinh thần?





Rộ tin Mỹ - Iran đồng ý ngừng tấn công để đàm phán

Mỹ và Iran nhất trí ngừng tấn công lẫn nhau, theo một quan chức cấp cao của Mỹ, trong bối cảnh hai bên dự kiến gặp nhau vào ngày 30.6 tại thủ đô Doha của Qatar để giải quyết bất đồng liên quan đến eo biển Hormuz, Axios đưa tin.

Rộ tin Mỹ - Iran đồng ý ngừng tấn công để đàm phán

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.



