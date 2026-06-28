Toàn cảnh 17h: Kiểm tra công trình 'Nữ thần khai phóng' | Xuyên đêm chữa cháy ở Quảng Ngãi

Toàn cảnh 17h ngày 28.6.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Xã Đức Hòa báo cáo gì về tượng 'nữ thần khai phóng'?

Ngành chức năng tỉnh Tây Ninh xác định tượng 'nữ thần khai phóng' tại xã Đức Hòa được xây dựng trên đất được quy hoạch giao thông trong Khu công nghiệp Tân Đức.

Xã Đức Hòa báo cáo gì về tượng 'nữ thần khai phóng'?

Xuyên đêm chữa cháy ở Quảng Ngãi

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi xuyên đêm dập đám cháy xảy ra ở cơ sở thu mua phế liệu thuộc xã Đăk Hà.

Xuyên đêm dập đám cháy cơ sở thu mua phế liệu ở Quảng Ngãi

Kaity Nguyễn làm giám khảo DANAFF IV, mong 'Tử chiến trên không' giành chiến thắng

Trở thành giám khảo trẻ nhất của hạng mục Phim châu Á dự thi tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), Kaity Nguyễn đánh dấu cột mốc mới sau gần 10 năm hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên sinh năm 1999 kỳ vọng bộ phim Tử chiến trên không sẽ được vinh danh ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi.

Kaity Nguyễn đảm nhận vai trò giám khảo LHP DANAFF, mong 'Tử chiến trên không' thắng lớn

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