Xã Đức Hòa báo cáo gì về tượng 'nữ thần khai phóng'?

Xã Đức Hòa báo cáo UBND tỉnh Tây Ninh về công trình "nữ thần khai phóng"

Ngày 28.6, bà Lê Thị Ngọc Hoa, Chủ tịch UBND xã Đức Hòa, cho biết theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, xã đã có báo cáo liên quan đến công trình tượng "nữ thần khai phóng" tại khu đô thị E.City Tân Đức trong Khu công nghiệp Tân Đức (ấp 3A, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh).

Tượng "nữ thần khai phóng" trong cụm công trình này đã được chủ đầu tư khánh thành và sau đó vấp phải dư luận trái chiều ẢNH: CTV

Theo đó, qua kiểm tra thực tế, UBND xã Đức Hòa xác định Công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Đức) đã tổ chức thi công nhiều hạng mục thuộc công trình "nữ thần khai phóng" trên tổng diện tích khu đất xây dựng hơn 907 m2.

Cụ thể gồm: Tượng cảnh quan kết cấu bằng bê tông, chiều cao xây dựng 9,1 m; nhà kỹ thuật với quy mô xây dựng 4 tầng, chiều cao 14 m, tổng diện tích sàn 142,67 m2; hồ chứa nước được thiết kế đặt ngầm với thể tích lưu trữ 300 m3.

Tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, cụm công trình này đã hoàn thiện toàn bộ mặt ngoài và đang thi công dở dang phần bên trong. Hiện tại, công trình bị buộc ngừng thi công và tiến hành che chắn phần tượng cảnh quan.

Đáng chú ý, kết quả đối chiếu với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị E.City Tân Đức (khu dân cư Tân Đức giai đoạn 2) đã được phê duyệt trước đó cho thấy, chủ đầu tư đã làm trái quy định.

Cụ thể, toàn bộ cụm công trình hồ chứa nước, nhà kỹ thuật và tượng cảnh quan nói trên được doanh nghiệp xây dựng trên phần đất thuộc quy hoạch đất giao thông. Việc không có quy hoạch chi tiết nút giao mà tự ý xây dựng công trình kiên cố được xác định là sai lệch so với quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị đã được duyệt.

Không dừng lại ở đó, qua xác minh, công trình xây dựng tượng đài này chưa thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng, không sở hữu giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền và chưa có ý kiến chuyên môn từ cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.

Lập biên bản vi phạm hành chính

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Đức Hòa, công trình không phép này khởi công hồi tháng 4.2026 và ngành chức năng của xã đã vào cuộc quyết liệt.

Cụ thể, từ ngày 16.4, Phòng Kinh tế xã Đức Hòa kiểm tra, lập biên bản làm việc yêu cầu dừng thi công và yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ pháp lý, song phía Công ty Tân Tạo không cung cấp được. Đến ngày 29.4, UBND xã tiếp tục tổ chức cuộc họp mời các bên liên quan để đôn đốc nhưng doanh nghiệp vẫn chậm trễ.

Trước tính chất phức tạp của công trình tượng đài, ngày 3.6, UBND xã Đức Hòa đã phát văn bản số 5710/UBND-KT gửi Sở Xây dựng cùng Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh để xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ.

Mới đây nhất, ngày 27.6, dưới sự chỉ đạo sát sao từ UBND tỉnh Tây Ninh, Phòng Kinh tế xã Đức Hòa đã chủ trì, phối hợp lập biên bản vi phạm hành chính số 322/BB-VPHC đối với công trình tượng "nữ thần khai phóng". Hành vi vi phạm được áp dụng xử phạt theo điểm c, khoản 9, điều 16 của Nghị định số 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức thi công xây dựng công trình không đúng quy hoạch được duyệt.