Tây Ninh xin chủ trương xây trung tâm hành chính mới 8.000 tỉ ở Đức Hòa

Cơ sở để Tây Ninh xin chủ trương xây trung tâm hành chính mới

Ngày 26.6, Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh này, đã ký tờ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho chủ trương để tỉnh thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị mới, tiến tới di dời Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh từ phường Long An về khu vực xã Đức Hòa - Hậu Nghĩa ở giai đoạn sau năm 2030.

Nhiều tòa nhà hành chính công hướng ra tuyến tránh quốc lộ 1, phường Long An, hiện là nơi làm việc tập trung của Trung tâm phục vụ hành chính công, các hội đoàn và sở của tỉnh Tây Ninh ẢNH: BẮC BÌNH

Theo đó, tại Tờ trình số 2887/TTr-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Tây Ninh (phường Long An - trước đây là thành phố Tân An, tỉnh Long An) được kế thừa từ tỉnh Long An trước đây. Trải qua nhiều giai đoạn xây dựng, hiện tại hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất của trung tâm này xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu phát triển.

Sau khi sáp nhập 2 tỉnh Tây Ninh và Long An thành tỉnh Tây Ninh, tỉnh tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh Tây Ninh mới (giai đoạn đến năm 2030, định hướng 2050) theo định hướng mô hình 3 trung tâm. Khu vực Đức Hòa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ) được xác định là vị trí đặt Trung tâm hành chính - chính trị mới.

Cụ thể, vị trí được chọn nằm tại khu vực tây nam xã Hậu Nghĩa hướng ra sông Vàm Cỏ. Khu vực này được tỉnh đánh giá có lợi thế trung tâm kết nối các khu vực trong tỉnh, liên kết thuận lợi với TP.HCM và các địa phương trong vùng, có quỹ đất liền khoảnh quy mô lớn và hệ thống giao thông hiện hữu thuận lợi cho việc mở rộng không gian phát triển.

Tỉnh Tây Ninh hiện có song song 2 trụ sở cấp tỉnh. Cơ sở 1 tại phường Long An, cơ sở 2 tại phường Tân Ninh. Trong ảnh là góc phố tại phường Long An ẢNH: BẮC BÌNH

Trước khi có chủ trương sáp nhập cấp tỉnh và cấp xã, tỉnh Long An (cũ) đã lập dự án và bố trí vốn năm 2025 để xây dựng trung tâm hành chính mới đặt tại khu trung tâm hành chính hướng ra tuyến tránh quốc lộ 1, thuộc phường 6, thành phố Tân An.

Khi Trung ương có quyết định sáp nhập 2 tỉnh Long An và Tây Ninh, với Trung tâm hành chính - chính trị đặt tại thành phố Tân An, tỉnh Long An (cũ) thì dự án này đã được cho ý kiến tạm dừng để rà soát tổng thể, nhằm tránh lãng phí đầu tư và tạo không gian phát triển mới.

Trước khi sáp nhập tỉnh, trong bán kính khoảng 1 km, với tâm là mặt bằng dự án xây dựng trụ sở Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Long An, tỉnh này đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động nhiều tòa nhà hành chính công. Hầu hết các cơ quan đoàn thể, mặt trận cấp tỉnh và các sở đã làm việc tập trung tại các tòa nhà này.

Song song đó, nhiều tòa nhà là trụ sở của các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Long An (cũ) như bảo hiểm xã hội, hải quan, viện KSND tỉnh, TAND tỉnh, công an tỉnh, thuế... đều đã được đầu tư xây dựng dọc theo tuyến tránh quốc lộ 1.

Trung tâm hành chính mới được tỉnh Tây Ninh dự kiến đầu tư ra sao?

Tại tờ trình Thủ tướng Chính phủ của UBND tỉnh Tây Ninh, dự án Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Tây Ninh được định hướng có diện tích sơ bộ khoảng 100 - 150 ha (nằm trong khu vực quy hoạch Trung tâm hành chính - chính trị mới có phạm vi khoảng 300 ha).

Dọc theo tuyến tránh quốc lộ 1, thuộc địa bàn phường Long An, có nhiều tòa nhà công vụ cấp tỉnh của tỉnh Tây Ninh và nhiều cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn như tòa án, viện kiểm sát, bảo hiểm xã hội, hải quan, thuế... được đưa vào sử dụng trong khoảng 5 năm qua ẢNH: BẮC BÌNH

Theo khái toán của tỉnh Tây Ninh, tổng mức đầu tư cho dự án dự kiến hơn 8.000 tỉ đồng. Nguồn vốn này sẽ được phân bổ cho hàng loạt hạng mục quy mô lớn, nổi bật, gồm: Khối sở, ban, ngành 2.000 tỉ đồng (quy mô 130.000 m2 sàn); đại lộ cảnh quan diện tích 10 ha, mức đầu tư 1.700 tỉ đồng; quảng trường trung tâm rộng 20 ha, mức đầu tư khoảng 1.000 tỉ đồng; trụ sở HĐND - UBND tỉnh có mức đầu tư khoảng 660 tỉ đồng; khối đơn vị sự nghiệp dùng chung khoảng 644 tỉ đồng; trụ sở Tỉnh ủy khoảng 413 tỉ đồng; công viên trung tâm (khoảng 30 ha) và trung tâm hội nghị tỉnh lần lượt được đầu tư với số tiền khoảng 400 tỉ đồng và khoảng 385 tỉ đồng.

Ngoài ra, dự án cũng dành từ 30 - 35 ha cho đường nội bộ và quảng trường giao thông, 15 ha cho cây xanh, mặt nước và 11 ha làm quỹ đất dự phòng phát triển.

Để hiện thực hóa dự án, UBND tỉnh Tây Ninh đã thống nhất chủ trương thực hiện theo phương thức đối tác công - tư, cụ thể là loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, số tiền hơn 8.000 tỉ đồng này sẽ lấy từ khoảng thu tiền sử dụng đất tại siêu dự án đô thị mới Long Hựu.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, khu vực dự kiến xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị mới có lợi thế trung tâm kết nối các khu vực trong tỉnh, liên kết thuận lợi với TP.HCM và các địa phương trong vùng, có quỹ đất liền khoảnh quy mô lớn và hệ thống giao thông thuận lợi cho việc mở rộng không gian phát triển.

Trung tâm mới nếu được xây dựng hoàn thành sẽ giúp tỉnh thuận lợi hơn trong công tác điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, không gian mới sẽ đáp ứng được yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số và xây dựng nền hành chính hiện đại.