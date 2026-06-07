Tây Ninh nói gì về việc dời Trung tâm hành chính - chính trị?

Ngày 7.6, tin từ Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cho biết, sở vừa có công văn trả lời vấn đề "chuyển Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh từ phường Long An và phường Tân Ninh về khu vực phía bắc thuộc 2 xã Đức Hòa và Hậu Nghĩa" mà một phóng viên đặt ra tại buổi họp báo do UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức trước đó.

Cụ thể, ngày 26.2.2026, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 2968/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Một trong những điểm đáng chú ý trong bản quy hoạch này là định hướng phát triển chuỗi đô thị Đức Hoà - Hậu Nghĩa - Trảng Bàng thành các đô thị động lực, cực tăng trưởng mới của tỉnh Tây Ninh. Đặc biệt, quy hoạch xác định trung tâm Đức Hòa - Hậu Nghĩa là trung tâm động lực mới, hình thành Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh tại khu vực phía bắc đô thị này.

Trung ương và Bộ Xây dựng lưu ý "tránh lãng phí nguồn lực"

Tuy nhiên, chủ trương di dời Trung tâm hành chính - chính trị quy mô lớn này đặt ra những bài toán thực tế về ngân sách và nguồn lực, đặc biệt trong bối cảnh Trung ương đang chỉ đạo quyết liệt về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Tây Ninh hiện đặt tại phường Long An (thuộc tỉnh Long An cũ) ẢNH: B.B

Kết luận số 18-KL/TW ngày 2.4.2026 của Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nêu rõ: Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, tận dụng tối đa công năng sử dụng các trụ sở làm việc hiện có; hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới tại các tỉnh, thành phố. Trung ương cũng nhấn mạnh các địa phương phải chịu trách nhiệm về sự cần thiết khi quyết định, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và chống lãng phí, tiêu cực.

Không chỉ vậy, tháng 1.2026 vừa qua, khi tham gia ý kiến vào hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tây Ninh, Bộ Xây dựng đã có công văn số 755/BXD-QHKT khuyến cáo rõ ràng về vấn đề này. Cụ thể, theo Bộ Xây dựng, việc đề xuất thay đổi Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Tây Ninh giai đoạn sau năm 2030 cần xem xét trên cơ sở 4 tiêu chí tại Quyết định số 759/QĐ-TTg (được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 14.4.2025 phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp), bảo đảm tính ổn định, đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động hiệu quả sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; tạo động lực phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh; tránh lãng phí nguồn lực trong việc đầu tư xây dựng, cải tạo Trung tâm hành chính - chính trị.

Tây Ninh sẽ tiếp tục sử dụng hiệu quả trụ sở hiện hữu

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Tấn Quí, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, cho biết sở đã quán triệt nghiêm túc Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương, cũng như đã tiếp thu góp ý của Bộ Xây dựng.

Các hoạt động chính trị của tỉnh Tây Ninh hiện diễn ra chủ yếu tại phường Long An (cơ sở 1) ẢNH: B.B

Theo ông Quí, trong thời gian tới, Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh Tây Ninh với quan điểm xuyên suốt là: "Không triển khai quy hoạch tỉnh, trong đó có nội dung Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh, một cách cơ học". Thay vào đó, tỉnh sẽ tổ chức rà soát, đánh giá lại một cách toàn diện về nhu cầu thực tế, quy mô, thời điểm cũng như phương thức thực hiện.

Về giải pháp trước mắt, Sở Tài chính khẳng định Tây Ninh sẽ tiếp tục sử dụng hiệu quả các trụ sở hiện hữu, kết hợp với việc đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính để bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt.

Đối với tầm nhìn dài hạn, việc bố trí lại trung tâm hành chính (nếu có) tại khu vực định hướng Đức Hòa - Hậu Nghĩa sẽ được cân nhắc hết sức kỹ lưỡng. Việc này phải theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, có lộ trình phù hợp. Địa phương có thể tính toán đến các phương án như sử dụng lại cơ sở sẵn có, đầu tư theo từng bước, hoặc huy động các nguồn lực ngoài ngân sách nhằm bảo đảm thống nhất với tinh thần chỉ đạo của Trung ương và điều kiện thực tiễn.

Hiện nay, tỉnh Tây Ninh đang sử dụng song song 2 trụ sở cấp tỉnh tại phường Long An (cơ sở 1) và tại phường Tân Ninh (cơ sở 2). Đó là các trụ sở cấp tỉnh của tỉnh Tây Ninh (cũ) và Long An (cũ) trước khi sáp nhập thành tỉnh Tây Ninh mới.