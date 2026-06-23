Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh sang Bỉ mời gọi đầu tư

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Vương quốc Bỉ từ ngày 17 đến 23.6, đoàn công tác tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh dẫn đầu đã phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại thủ đô Brussels.

Các lĩnh vực mà Tây Ninh ưu tiên mời gọi đầu tư như kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch, công nghệ môi trường và nông nghiệp công nghệ cao đang là thế mạnh của Bỉ.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh - ông Nguyễn Văn Quyết phát biểu tại hội nghị ẢNH: TRƯỜNG GIANG

Ông Nguyễn Văn Quyết chia sẻ: "Tây Ninh hiện sở hữu quy mô kinh tế hơn 14 tỉ USD, tự hào đứng trong nhóm 10 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất Việt Nam. Với vị trí chiến lược kết nối TP.HCM và các quốc gia ASEAN, chúng tôi kỳ vọng sẽ trở thành đối tác tin cậy, vững chắc của cộng đồng doanh nghiệp Bỉ."

Theo ông Quyết, sức hút của Tây Ninh còn đến từ hành trình 20 năm cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI 2005 - 2025). hiện Tây Ninh trong trong Top 3 địa phương có thành tích cải cách nổi bật nhất Việt Nam. Đây chính là lời khẳng định cho một môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và luôn đồng hành cùng dòng vốn ngoại.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư, UBND tỉnh Tây Ninh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Nhà máy sản xuất sữa Be Milk do nhà đầu tư Swiss Asia Partner rót vốn với tổng giá trị trên 100 triệu USD, đặt tại Khu công nghiệp Prodezi, tỉnh Tây Ninh.

UBND tỉnh Tây Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án nhà máy sữa Be Milk tại Khu công nghiệp Prodezi, tỉnh Tây Ninh ẢNH: TRƯỜNG GIANG

Việc một siêu dự án công nghiệp sản xuất được thẩm định, hoàn thiện thủ tục và trao chứng nhận ngay tại bàn nghị sự quốc tế ở Brussels được kỳ vọng tạo đà cho thu hút vốn đầu tư FDI từ Bỉ đổ vào Tây Ninh.

Ngoài ra, tỉnh Tây Ninh còn ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội Trí thức người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Luxembourg (ViLaB). Thỏa thuận này nhằm khai thác triệt để "chất xám" của đội ngũ chuyên gia, kiều bào hỗ trợ tỉnh nhà tăng tốc trong các lĩnh vực công nghệ cốt lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo, y tế và chuyển đổi số.

Đánh giá về bước đi của Tây Ninh, ông Nguyễn Văn Thảo, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ nhận định, Hiệp định EVFTA đang là bệ phóng hoàn hảo để doanh nghiệp Bỉ mở rộng chuỗi cung ứng. Đặc biệt, các tập đoàn lớn của EU đánh giá rất cao tầm nhìn xanh và cam kết Net Zero 2050 của Tây Ninh, hoàn toàn tương thích với tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh (giữa) gặp gỡ với đại diện của nhiều tập đoàn đa quốc gia bên lề hội nghị ẢNH: TRƯỜNG GIANG

Bên lề hội nghị, nhiều tập đoàn đa quốc gia như Swiss Asia Partner SA, Yellow Bird (Bel Gà Việt Nam) và Tập đoàn John Cockerill cũng đã có cuộc tiếp xúc lãnh đạo tỉnh Tây Ninh để bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ đối tác lâu dài.

Với sự chủ động trong mời gọi đầu từ cũng như dòng vốn lớn và công nghệ hiện đại từ Vương quốc Bỉ đang cho thấy Tây Ninh đã sẵn sàng chuyển mình. Sự chuyển mình bằng chính nội lực của quy mô kinh tế hơn 14 tỉ USD của địa phương cùng tư duy cải cách mạnh mẽ hướng đến sự phát triển bền vững, bứt phá và hội nhập sâu rộng.

