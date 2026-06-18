Tây Ninh có Hội Doanh nghiệp cấp xã đầu tiên

Chiều 18.6, Đại hội Hội Doanh nghiệp xã Mỹ Yên khóa I (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đã chính thức diễn ra, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh của cộng đồng kinh doanh tại địa phương. Đây là xã đầu tiên trong 96 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tây Ninh có Hội doanh nghiệp cấp xã.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh (trái) trao hoa chúc mừng lãnh đạo Hội Doanh nghiệp xã Mỹ Yên khóa 1 (nhiệm kỳ 2026 - 2031) ẢNH: B.B

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành và Ban Thường vụ. Ông Huỳnh Ngọc Thiện, Giám đốc hệ thống nha khoa Sài Gòn Thiện Tâm, được bầu làm Chủ tịch, cùng các Phó chủ tịch là đại diện các doanh nghiệp lớn, tổ chức tài chính lớn trên địa bàn như Bibica, Agribank chi nhánh Gò Đen, KCN Vĩnh Lộc...

Ông Đoàn Trung Kiên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, khẳng định Hội doanh nghiệp xã Mỹ Yên là hội cấp xã đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh, đánh dấu một bước tiến mới, mang tính tiên phong trong việc xây dựng hệ sinh thái đồng hành cùng doanh nghiệp từ cơ sở.

Theo ông Kiên, dù ở cấp xã nhưng quy mô và bức tranh kinh tế của Mỹ Yên gây ấn tượng mạnh. Toàn xã có 817 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn hơn 32.723 tỉ đồng, trong đó có tới 57 doanh nghiệp FDI với số vốn trên 4.612 tỉ đồng. Cùng với 1.223 hộ kinh doanh, 3 hợp tác xã và 1 quỹ tín dụng nhân dân, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt mức 154.870 tỉ đồng.

Hội Doanh nghiệp xã Mỹ Yên trao 240 triệu đồng cho Mặt trận Tổ quốc xã Mỹ Yên để làm công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã ẢNH: B.B

Sự ra đời của Hội doanh nghiệp xã Mỹ Yên mang tính cấp thiết trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, chi phí tăng cao và yêu cầu khắt khe về chuyển đổi số, sản xuất "xanh hóa". Với tinh thần cốt lõi "Kiến tạo - Kết nối - Đồng hành - Phát triển", Hội được giao 5 nhiệm vụ trọng tâm: trở thành mái nhà chung tập hợp doanh nghiệp; làm cầu nối phản ánh vướng mắc đến chính quyền; thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng; tích cực tham gia an sinh xã hội và đảm bảo hoạt động thực chất, tránh hình thức.

Ông Lê Thành Út, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Yên, khẳng định hệ thống chính trị của xã cam kết tiếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW phát triển kinh tế tư nhân và nỗ lực xây dựng chính quyền "kiến tạo, phục vụ, lắng nghe", tạo lập môi trường đầu tư minh bạch và ổn định. Ông Út kỳ vọng mô hình Hội Doanh nghiệp xã Mỹ Yên sẽ hoạt động thiết thực, trở thành mô hình điểm sát thực tế để tỉnh Tây Ninh nghiên cứu, nhân rộng trong thời gian tới.