Kinh tế Chính sách - Phát triển

Hội Doanh nghiệp P.Long Bình đặt mục tiêu 2.500 hội viên phát triển bền vững

Quang Thuần
Quang Thuần
30/11/2025 12:12 GMT+7

Sáng 29.11, Hội Doanh nghiệp P.Long Bình (TP.HCM) đã tổ chức Đại hội Hội Doanh nghiệp phường nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của các lãnh đạo địa phương và thu hút đông đảo sự quan tâm của doanh nghiệp trên địa bàn phường.

Hội Doanh nghiệp P.Long Bình đặt mục tiêu 2.500 hội viên phát triển bền vững- Ảnh 1.

Đại hội Hội Doanh nghiệp P.Long Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc mở đầu cho chặng đường phát triển mới, thể hiện khát vọng đổi mới, bứt phá và phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp P.Long Bình

ẢNH: Q.T

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, Hội Doanh nghiệp P.Long Bình sẽ tiếp tục xây dựng một tổ chức đoàn kết, vững mạnh, trở thành cầu nối tin cậy giữa cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền phường. Hội đặt mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động kết nối, hợp tác và đồng hành cùng chính quyền trong việc tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên phát triển sản xuất - kinh doanh. Hội Doanh nghiệp P.Long Bình đặt mục tiêu quan trọng là đạt được 2.500 hội viên doanh nghiệp phát triển bền vững vào năm 2030. 

Hội Doanh nghiệp P.Long Bình đặt mục tiêu 2.500 hội viên phát triển bền vững- Ảnh 2.

Đại hội Hội Doanh nghiệp P.Long Bình lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc mở đầu cho chặng đường phát triển mới, thể hiện khát vọng đổi mới, bứt phá và phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp phường Long Bình

ẢNH: Q.T

 Đại hội đã hiệp thương bầu 9 ủy viên Ban Chấp hành (khuyết 2 ủy viên) và 5 thành viên Ban Thường trực nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Thanh Hân, Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Tư vấn và Đào tạo công nghệ Logistics được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Doanh nghiệp P.Long Bình; bà Đặng Thị Thanh Thủy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Đặng Gia Phát được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch hội và ông Nguyễn Hùng Phong, Giám đốc Công ty TNHH Gốm mỹ nghệ Tâm Đức được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội.

Sáu khi sáp nhập, P.Long Bình mới (trước đây thuộc TP.Thủ Đức cũ) đã bao gồm P.Long Bình (cũ) và một phần P.Long Thạch Mỹ. Đây cũng là khu vực đắc địa, tập trung dân số và lượng doanh nghiệp trẻ với hạ tầng hoàn thiện, hiện đại của Khu đô thị Vinhomes Grand Park


