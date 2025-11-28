Chân dung doanh nhân trẻ thuộc 40 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Tại Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 diễn ra tại Hà Nội tối 26.11, doanh nhân Nguyễn Duy Chính (40 tuổi), Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành, được vinh danh trong top 10 gương mặt doanh nhân trẻ xuất sắc.

Anh Nguyễn Duy Chính nhận Giải thưởng Sao Đỏ năm 2025 ẢNH: BẢO ANH

Giải thưởng do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức, nhằm tôn vinh những nhà lãnh đạo trẻ có đóng góp nổi bật trong tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Giải thưởng Sao Đỏ 2025 thu hút hơn 300 ứng viên trên toàn quốc, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của giải thưởng như biểu tượng cho tinh thần đổi mới và khát vọng vươn tầm của thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam.

Giải thưởng năm nay được xét chọn theo quy trình đánh giá nghiêm ngặt, tập trung vào các tiêu chí: hiệu quả kinh doanh, năng lực lãnh đạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và định hướng phát triển bền vững.

Việc doanh nhân Nguyễn Duy Chính có mặt trong top 10 đã khẳng định dấu ấn mạnh mẽ của anh trong hành trình xây dựng và phát triển Tân Á Đại Thành như một tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam.

Đảm nhiệm vai trò tổng giám đốc từ năm 2015, anh Nguyễn Duy Chính được đánh giá là gương mặt tiêu biểu của thế hệ doanh nhân trẻ với tư duy quản trị hiện đại, tầm nhìn hệ thống và tinh thần đổi mới bền bỉ.

Anh Nguyễn Duy Chính, Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Dưới sự dẫn dắt của anh, Tân Á Đại Thành chuyển mình mạnh mẽ, trở thành tập đoàn đa ngành phát triển trên 3 trụ cột chiến lược: công nghiệp, công nghệ cao và bất động sản, tạo nên hệ sinh thái liên kết chặt chẽ giữa sản xuất, công nghệ và thị trường.

Hiện tập đoàn sở hữu 4 tổng công ty, 45 công ty thành viên, 17 nhà máy công nghệ cao trong và ngoài nước, với 6.000 nhân sự. Nhờ chiến lược tăng trưởng ổn định, Tân Á Đại Thành đứng thứ 40 trong top 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2024; đồng thời được vinh danh trong top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu sau 40 năm đổi mới và top 10 Sao Vàng đất Việt.

Khát vọng đồng hành cùng thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam

Hoạt động trong nhiều lĩnh vực, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã tạo việc làm cho 6.000 nhân sự ẢNH: CTV

Không chỉ là nhà quản trị trẻ kế thừa thành công, anh Nguyễn Duy Chính còn được xem là hình mẫu của sự chuyển giao thế hệ, nơi lớp lãnh đạo trẻ tiếp nối nền tảng giá trị bền vững để tạo nên bản lĩnh mới. Anh chủ trương xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên đổi mới - sáng tạo - hợp tác, coi đây là nền tảng giúp Tân Á Đại Thành thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng.

Chia sẻ về việc được nhận Giải thưởng Sao Đỏ, CEO Nguyễn Duy Chính nhấn mạnh giải thưởng là vinh dự lớn đồng thời là lời nhắc nhở về trách nhiệm của doanh nhân đối với tương lai đất nước.

Theo anh, doanh nghiệp mạnh sẽ góp phần định hình nền sản xuất hiện đại, tạo việc làm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo vì tăng trưởng xanh. Anh cho rằng cộng đồng doanh nhân trẻ cần liên kết chặt chẽ để tạo ra giá trị cộng hưởng, nâng tầm năng lực cạnh tranh cho sản phẩm Việt trên thị trường quốc tế.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội, trao biểu trưng Giải thưởng Sao Đỏ 2025 cho anh Nguyễn Duy Chính ẢNH: BẢO ANH

Tinh thần hợp tác và trách nhiệm cộng đồng cũng là điểm nhấn trong hành trình lãnh đạo của doanh nhân Nguyễn Duy Chính. Nhiều năm qua, Tân Á Đại Thành triển khai hàng loạt chương trình an sinh xã hội, dành hàng chục tỉ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, trao học bổng cho học sinh nghèo và phối hợp với các tổ chức xã hội thực hiện nhiều dự án giảm nghèo, phát triển bền vững.

Doanh nhân Nguyễn Duy Chính cho biết, anh mong muốn cùng cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam xây dựng hệ sinh thái hợp tác rộng mở để tạo nên những kỳ tích mới cho đất nước trong kỷ nguyên mới.