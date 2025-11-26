Trao Giải thưởng Sao Đỏ cho 10 doanh nhân có doanh nghiệp doanh thu nghìn tỉ

Tối 26.11, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025, tôn vinh 10 doanh nhân đoạt Giải thưởng Sao Đỏ 2025 và Top 30, Top 100 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Tham dự chương trình có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội; các ủy viên T.Ư Đảng: Hồ Quốc Dũng, Phó thủ tướng Chính phủ; Phạm Tất Thắng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư.

Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Ông Đỗ Văn Chiến và ông Hồ Quốc Dũng trao giải cho Top 10 doanh nhân được giải thưởng Sao Đỏ 2025 ẢNH: BẢO ANH

Doanh nghiệp của 10 doanh nhân Sao Đỏ 2025 có tổng tài sản trên 2,8 triệu tỉ đồng

Phát biểu tại chương trình, anh Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho biết Top 100 doanh nhân trẻ tiêu biểu, trong đó có 10 doanh nhân Sao Đỏ 2025 được vinh danh, là những đại diện xuất sắc nhất cho thế hệ Doanh nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

"Họ không chỉ là những người quản lý, điều hành doanh nghiệp xuất sắc. Họ là những chiến sĩ đang tiên phong thực hiện những chủ trương chiến lược, những nghị quyết mang tính đột phá mà Đảng, Nhà nước vừa ban hành", anh Đặng Hồng Anh chia sẻ.

Theo anh Đặng Hồng Anh doanh nghiệp của Top 100 Doanh nhân trẻ tiêu biểu 2025 với tổng tài sản gần 3 triệu tỉ đồng, tạo ra tổng doanh thu lên đến 310.000 tỉ đồng và nộp ngân sách gần 21.000 tỉ đồng trong năm 2024.

Anh Bùi Quang Huy trao giải cho Top 100 doanh nhân trẻ xuất sắc ẢNH: ĐĂNG HẢI

Riêng các doanh nghiệp của 10 doanh nhân Sao Đỏ 2025 có tổng tài sản trên 2,8 triệu tỉ đồng; tạo ra doanh thu năm 2024 trên 214.000 tỉ đồng; lợi nhuận trên 30.000 tỉ đồng; nộp ngân sách gần 14.000 tỉ đồng; tổng số lao động trên 19.000 người.

Các doanh nghiệp đại diện cho nhiều lĩnh vực then chốt: công nghiệp, công nghệ, tài chính, thương mại, nông nghiệp, logistics, du lịch, giáo dục, và chuyển đổi số.

"Các doanh nhân trẻ của chúng ta đang thực sự trở thành lực lượng chủ lực của nền kinh tế quốc gia. Họ đang dẫn dắt quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng lớn, có năng lực cạnh tranh quốc tế. Đây cũng là minh chứng cho sự hội nhập quốc tế sâu rộng, khi nhiều doanh nghiệp Sao Đỏ đã và đang mang thương hiệu Việt, trí tuệ Việt vươn ra biển lớn", anh Đặng Hồng Anh nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Minh Triết và anh Đặng Hồng Anh trao giải cho các doanh nhân trẻ ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Dân tộc muốn vươn mình phải có những doanh nhân mang tầm vóc lớn"

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Đỗ Văn Chiến chia sẻ với doanh nhân trẻ Việt Nam, đặc biệt là những người nhận giải thưởng ba nội dung.

"Sứ mệnh của thế hệ các bạn là phải tiên phong, xung kích, tiến quân vào đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Sức trẻ và trí tuệ Việt Nam không chỉ là ứng dụng mà phải làm chủ và sáng tạo công nghệ lõi, đi đầu trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chinh phục những đỉnh cao mới của công nghệ và thị trường toàn cầu, góp phần xứng đáng vào khả năng tự chủ chiến lược quốc gia", ông Chiến nói.

Ông Đỗ Văn Chiến phát biểu tại chương trình ẢNH: BẢO ANH

Theo ông Chiến, cộng đồng doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp trẻ nói riêng, hãy đồng lòng chung sức xây dựng văn hóa doanh nhân Việt Nam: yêu nước, liêm chính, minh bạch, thượng tôn pháp luật, sáng tạo, đổi mới, chuyên nghiệp, hợp tác, chia sẻ và trách nhiệm xã hội.

"Mỗi doanh nhân, doanh nghiệp hãy đầu tư xây dựng, củng cố thương hiệu sản phẩm của mình, tạo ra bản sắc riêng của doanh nghiệp. Trong kỷ nguyên mới, thương hiệu của doanh nghiệp không chỉ nằm ở giá trị tài sản mà quan trọng hơn nó nằm ở uy tín, ở nhân cách của người đứng đầu doanh nghiệp. Đó là trách nhiệm với người lao động, là nghĩa vụ với cộng đồng, là ý thức bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Đó mới là tấm giấy thông hành bền vững nhất để chúng ta vươn ra biển lớn", ông Chiến nhấn mạnh.

Ông Phạm Tất Thắng và ông Nguyễn Anh Tuấn trao giải cho Top 30 doanh nhân trẻ xuất sắc ẢNH: BẢO ANH

Bên cạnh đó, ông Chiến đề nghị 10 doanh nhân Sao Đỏ và 100 doanh nhân trẻ tiêu biểu hôm nay phải là hạt nhân của sự đoàn kết, lan tỏa và dẫn dắt. Vì giải thưởng không chỉ là sự vinh danh cá nhân mà còn là sự ủy thác, là nhiệm vụ mà xã hội tin tưởng giao cho.

"Các bạn phải là những người truyền cảm hứng, hỗ trợ, dẫn dắt các doanh nghiệp nhỏ hơn, các startup khởi nghiệp. Hãy phát huy mạnh mẽ vai trò của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, tăng cường liên kết, tạo ra hệ sinh thái lớn mạnh, cùng nhau tạo nên sức mạnh tổng hợp của cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam", ông Chiến nhắn gửi.

Đặc biệt, ông Chiến nói: "Một dân tộc muốn vươn mình phải có những doanh nhân mang tầm vóc lớn. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng với trí tuệ, bản lĩnh, sự năng động và ngọn lửa khát khao cống hiến đang rực cháy, thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam nói chung, các doanh nhân trẻ Sao Đỏ nói riêng sẽ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, tiếp tục xứng đáng sự nghiệp của các thế hệ cha anh đi trước, đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".



