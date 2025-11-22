Công bố 10 doanh nhân xuất sắc Giải thưởng Sao Đỏ năm 2025

Các doanh nhân được tôn vinh trong Giải thưởng Sao đỏ năm 2025 gồm: chị Phạm Thị Bích Huệ, nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT Western Pacific Group, được ghi nhận với hành trình bền bỉ xây dựng thương hiệu và mở rộng hoạt động trong lĩnh vực logistics và thương mại quốc tế.

Anh Lê Ngọc Lâm, Tổng giám đốc Ngân hàng BIDV, một nhà lãnh đạo bản lĩnh với nền tảng chuyên môn vững vàng, góp phần thúc đẩy chiến lược chuyển đổi và hiện đại hóa hệ thống ngân hàng.

Anh Dương Long Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi, được đánh giá là doanh nhân trẻ tiêu biểu với tư duy đổi mới và những bước đi táo bạo trong lĩnh vực bất động sản.

Anh Bùi Quang Minh, Phó chủ tịch HĐQT và Giám đốc điều hành Công ty CP thương mại dịch vụ ô tô Hòa Bình Minh, đồng thời là Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Bình Minh, đại diện cho lớp doanh nhân trẻ năng động, có khả năng điều hành những hệ sinh thái kinh doanh đa ngành.

Anh Lưu Tiến Chung, Tổng giám đốc Tổng công ty may Bắc Giang LGG và Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Giang, là một trong những gương mặt nổi bật của ngành may mặc, góp phần nâng tầm thương hiệu công nghiệp nhẹ trong nước.

Anh Nguyễn Duy Chính, Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành, được nhìn nhận là hình mẫu doanh nhân trưởng thành từ nền tảng gia đình nhưng luôn nỗ lực đổi mới để xây dựng thương hiệu bền vững trong lĩnh vực vật liệu và giải pháp nước.

Anh Nguyễn Vũ Trụ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư phát triển máy Việt Nam (VIMID), người mang khát vọng nâng tầm ngành vận tải hàng hóa Việt Nam thông qua hệ thống giải pháp công nghệ hiện đại.

Anh Lê Đức Thuấn, Chủ tịch Tập đoàn FDCG Holding, khởi nghiệp từ những điều kiện khiêm tốn nhưng bền bỉ theo đuổi mô hình phát triển doanh nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo.

Anh Đỗ Quang Vinh, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán SHS và Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Ngân hàng SHB, được xem là một trong những lãnh đạo trẻ tiêu biểu với tư duy quản trị hiện đại trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Anh Đoàn Quốc Huy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn BIM, có nền tảng học thuật quốc tế và là nhân tố quan trọng trong chiến lược phát triển đa lĩnh vực của doanh nghiệp.

Bên cạnh 10 gương mặt được trao Giải thưởng Sao Đỏ 2025, giải thưởng danh dự được dành cho chị Lâm Thị Nga. Chị Nga là doanh nhân trẻ khuyết tật giàu nghị lực, vượt qua nhiều khó khăn để phát triển mô hình kinh doanh của riêng mình, đồng thời truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần không khuất phục trước hoàn cảnh.

Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 26.11, tại thủ đô Hà Nội, nhân dịp Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.