Thủ tướng Chính phủ: Phải đưa ngành logistics tăng trưởng ở mức hai con số

Sáng 29.11, UBND TP.Đà Nẵng phối hợp với Bộ Công thương tổ chức diễn đàn logistics Việt Nam 2025 với chủ đề "Logistics Việt Nam - Vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới". Tham dự diễn đàn có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Cùng dự, có 500 đại biểu gồm lãnh đạo các bộ, ngành liên quan; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và khu vực miền Trung - Tây nguyên; đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics, sản xuất, nhập khẩu và các chuyên gia.

Đà Nẵng - trung tâm logistics mới của khu vực

Diễn đàn logistics Việt Nam là sự kiện thường niên do Bộ Công thương chủ trì, với mục tiêu thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics, tăng cường liên kết logistics với các ngành sản xuất và xuất nhập khẩu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan các gian hàng tại diễn đàn logistics Việt Nam 2025 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công thương, cho hay logistics là ngành dịch vụ giữ vai trò quan trọng, được ví như những "mạch máu" của nền kinh tế; cầu nối giữa sản xuất - lưu thông - tiêu dùng - xuất, nhập khẩu và là một trong những trụ cột trọng yếu, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại diễn đàn logistics Việt Nam 2025 với chủ đề "Logistics Việt Nam - Vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới" ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Là quốc gia nằm trong khu vực phát triển năng động của thế giới, nơi có luồng hàng hóa tập trung, giao lưu mạnh và nền kinh tế có độ mở lớn (200%), quy mô đứng thứ 3 ASEAN và thứ 32 thế giới… Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường có nhiều tiềm năng, điều kiện để phát triển dịch vụ logistics.

Ngoài ra, với vị trí địa lý chiến lược và tiềm năng, thế mạnh về phát triển hạ tầng cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế, các đầu mối giao thông đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao với các nước trong khu vực và thế giới, Việt Nam hội đủ điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển các công trình hạ tầng logistics quy mô lớn và hiện đại.

Theo ông Diên, diễn đàn năm nay được tổ chức với chủ đề "Logistics Việt Nam - Vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới" nhằm phát đi thông điệp mạnh mẽ của Chính phủ về việc thu hút, khuyến khích đầu tư, phát triển dịch vụ logistics với những chính sách mới đủ mạnh, khả thi và cơ chế thông thoáng, hấp dẫn để tạo động lực đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế nói chung và ngành dịch vụ logistics nói riêng.

"Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, logistics là một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng và là công cụ hữu hiệu để các quốc gia tận dụng tối đa lợi ích mà quá trình hội nhập mang lại", ông Nguyễn Hồng Diên chia sẻ.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho hay TP.Đà Nẵng hội tụ đầy đủ, đồng bộ các yếu tố về chiến lược, hạ tầng cảng biển, sân bay, đường sắt, đường bộ, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, vùng nông nghiệp và khu thương mại tự do.

Cảng Chu Lai ẢNH: THACO

Với vị trí đặc biệt này, Đà Nẵng không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của miền Trung - Tây nguyên, mà còn là cửa ngõ ra Biển Đông của Hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối Myanmar - Thái Lan - Lào - Việt Nam, mở ra không gian phát triển mới cho cả khu vực.

"Đà Nẵng xác định logistics là ngành dịch vụ trọng điểm, có tính lan tỏa cao, là nền tảng phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và đầu tư. Vì vậy, trong những năm qua, thành phố đã tập trung quy hoạch, đầu tư và hoàn thiện kết cấu hạ tầng logistics với nhiều dự án quy mô lớn", ông Quang nói.

Song song với phát triển hạ tầng, Đà Nẵng đang chú trọng phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh.

Vai trò của logistics là hết sức quan trọng

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là lần thứ 13 diễn đàn được tổ chức nhằm thúc đẩy ngành logistics phát triển nhanh, bền vững, tương xứng với vai trò then chốt của lĩnh vực này đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và năng lực cạnh tranh quốc gia.

"Vai trò của logistics là hết sức quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả như hiện nay", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng cho hay, trong các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng, logistics luôn là nội dung quan trọng. Từ định hướng đó, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động, đầu tư nguồn lực, xây dựng cơ chế chính sách và phát triển hạ tầng.

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho thấy năm 2023, Việt Nam xếp hạng 43/139 quốc gia về chỉ số năng lực logistics, đứng trong nhóm 5 nước dẫn đầu ASEAN.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn logistics Việt Nam 2025 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Khu vực doanh nghiệp logistics phát triển mạnh với hơn 34.000 doanh nghiệp, nhiều đơn vị đã tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, ứng dụng công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.

Các hiệp định thương mại tự do tạo môi trường thuận lợi để mở rộng thị trường hạ tầng, chuỗi cung ứng, hợp tác đầu tư, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế. Ngoài ra, hoạt động logistics góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm chi phí xuất nhập khẩu, thúc đẩy thương mại quốc tế và lưu thông hàng hóa trong nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ rõ nhiều hạn chế lớn như chi phí logistics của Việt Nam còn cao khi ở mức 16% GDP, trong khi Singapore là 8%; trung bình thế giới 11 - 12%. Nếu giảm xuống mức trung bình thế giới, Việt Nam có thể tiết kiệm 5% chi phí.

Ngoài ra, liên kết vùng và kết nối hạ tầng chưa đồng bộ, dễ bị tổn thương khi xảy ra sự cố; liên kết giữa các tỉnh, các vùng và với chuỗi giá trị toàn cầu còn yếu. Quy mô doanh nghiệp logistics nhỏ, chiếm đa số.

Thể chế, cơ chế chính sách chưa theo kịp sự phát triển; ưu đãi và hỗ trợ còn hạn chế. Cùng với đó, chưa hình thành hệ sinh thái logistics hiện đại, dẫn đến các điểm nghẽn kéo dài…

"Chúng ta cần đổi mới tư duy, chuyển từ cách làm manh mún, hỗ trợ đơn lẻ sang tư duy kiến tạo phát triển, phục vụ hiện đại và thông minh", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng cho rằng, để đạt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao, ngành logistics phải tăng trưởng ở mức hai con số, tương tự các ngành chiến lược như năng lượng và điện lực.

Để đạt được mục tiêu nói trên, Thủ tướng đã đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; cắt giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ.

Phát triển hạ tầng logistics xanh - số - thông minh, tăng cường hợp tác quốc tế về logistics carbon thấp. Ngoài ra, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời phát triển doanh nghiệp logistics đa quốc gia tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Xây dựng cơ chế huy động nguồn lực, thúc đẩy hợp tác công - tư, huy động nguồn lực trong nước và quốc tế, cả trực tiếp và gián tiếp. Quản trị logistics thông minh, dựa trên con người và hệ thống thông minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu phát triển các dịch vụ hỗ trợ logistics như ngân hàng, bảo hiểm, tài chính, chứng khoán, y tế, giáo dục… nhằm tạo nền tảng cho nguồn nhân lực chất lượng cao và xã hội phát triển bền vững.

"Kết nối logistics Việt Nam với khu vực và thế giới, dựa trên nguyên tắc "đoàn kết để tạo sức mạnh, hợp tác để tạo lợi ích, đối thoại để củng cố lòng tin", Thủ tướng yêu cầu.