Tử hình bị cáo giết chết 3 người trong một gia đình ở Tây Ninh

Ngày 26.6, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bị Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ở xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh) mức án tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội tàng trữ vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 1,1 đồng.

Bị cáo Nguyễn Cao Bằng bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án tử hình ẢNH: B.B

Theo cáo trạng, năm 2018, Nguyễn Cao Bằng và chị M.T.T.T có quan hệ tình cảm và thuê nhà trọ sống chung như vợ chồng. Đến tháng 3.2026, do Bằng không có việc làm, thu nhập không ổn định nên giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Chị T. sau đó dọn về nhà mẹ ruột là bà H.T.Đ, ở ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh, để mở quán ăn.

Khoảng 18 giờ ngày 19.5.2026, sau khi sử dụng rượu bia, Bằng thủ sẵn dao trong cốp xe máy rồi đến quán cà phê cách quán ăn của chị T. khoảng 5 m. Tại đây, do bị bà Đ. và chị T. chửi bới, Bằng bực tức ra xe lấy dao, xông thẳng vào quán ăn đâm bà Đ. và chị T.

Cáo trạng thể hiện, Bằng đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng lưng khiến bà Đ. tử vong tại chỗ. Thấy mẹ bị tấn công, chị T. dùng nồi nước sôi hất về phía Bằng để can ngăn rồi bỏ chạy nhưng bị Bằng đuổi theo, đâm thấu ngực tử vong.





Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án được TAND tỉnh Tây Ninh tổ chức với hình thức xét xử lưu động tại xã Hậu Thạnh để giáo dục pháp luật, răn đe, ngăn ngừa tội phạm ẢNH: B.B

Chưa dừng lại ở đó, con riêng của chị T. là cháu N.G.B xông vào giằng co với Bằng thì bị ngã. Dù B. tha thiết van xin tha mạng nhưng Bằng vẫn lạnh lùng đâm và chém liên tiếp 11 nhát khiến B. ngã gục tại chỗ.

Sau đó, thấy B. tỉnh lại và bỏ chạy ra đường, Bằng đuổi theo đâm thêm 6 nhát vào vùng đầu và lưng cho đến khi nạn nhân tử vong thì mới chịu dừng tay.

Gây án xong, Bằng bỏ trốn và bị lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ ngay trong đêm.

HĐXX nhận định, hành vi của Nguyễn Cao Bằng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng với tính chất côn đồ, đê hèn, tước đoạt mạng sống của nhiều người, trong đó có người già.

Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn gây rúng động dư luận, băng hoại đạo đức xã hội. Do đó, HĐXX tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo.

