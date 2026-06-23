Ngày 23.6, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Hoàng Phước Tuấn (26 tuổi, ở xã Ea Na, Đắk Lắk) để điều tra về các hành vi giết người và hiếp dâm.

Trước đó, vào ngày 12.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận báo cáo của Công an xã Ea Na về việc phát hiện thi thể chị V.T.L (40 tuổi, ở xã Ea Na) là người bị khiếm khuyết về trí tuệ, tử vong tại khu vực nghĩa địa ở xã Ea Na trong tình trạng có nhiều dấu hiệu bất thường.

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố đối tượng hiếp dâm khiến người phụ nữ khiếm khuyết trí tuệ tử vong ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an xã Ea Na và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, vật chứng; đồng thời thành lập nhiều tổ công tác rà soát địa bàn, xác minh các mối quan hệ, quá trình sinh hoạt, di chuyển của nạn nhân trước thời điểm vụ án xảy ra.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Hoàng Phước Tuấn là đối tượng nghi vấn và triệu tập đến cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Tuấn đã nhiều lần lợi dụng việc nạn nhân bị khiếm khuyết về trí tuệ để thực hiện hành vi phạm tội. Đến ngày 11.6, Tuấn tiếp tục dụ dỗ nạn nhân đến khu vực nghĩa địa ở xã Ea Na, hiếp dâm khiến nạn nhân tử vong.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.