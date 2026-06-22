Uống rượu say, bé gái 12 tuổi bị 4 thiếu niên hiếp dâm

Ngày 22.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện tạm giam đối với nhóm thiếu niên trong vụ hiếp dâm bé gái 12 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, giữa tháng 5, bé gái Đ.T.T (12 tuổi) tham gia cuộc nhậu cùng Đ.K (15 tuổi), Đ.V (16 tuổi), Đ.V.Kh (15 tuổi), Đ.V.Th (12 tuổi) và một số thanh niên khác cùng ở xã Ya Ma, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc huyện Kông Chro).

Sau khi uống rượu, Đ.T.T có biểu hiện say rượu nên đã bỏ ra ngoài. Lúc này, Đ.K rủ Đ.V, Đ.V.Kh và Đ.V.Th đuổi theo, cưỡng chế và bế Đ.T.T vào phòng ngủ.

Tại đây, nhóm thiếu niên đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục với bé gái 12 tuổi trong lúc nạn nhân hoàn toàn không biết gì do say rượu.

Qua nắm tình hình địa bàn, Công an xã Ya Ma đã tập trung lực lượng đấu tranh, khai thác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định 4 thiếu niên trên có liên quan trực tiếp trong vụ việc nên đã mời đến trụ sở làm việc.

Sau đó, Công an xã Ya Ma đã bàn giao toàn bộ hồ sơ cùng nghi phạm cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan công an xác định, hành vi của nhóm thiếu niên trên đã đủ yếu tố cấu thành tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Hiện cơ quan công an tiến hành điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.