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Thời sự Dân sinh

Ô tô tông xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, 2 người tử vong

Nam Long
Nam Long
Ô tô va chạm cực mạnh với xe máy đang dừng chờ đèn đỏ trên quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Vĩnh Long, khiến 2 người tử vong.

Ngày 21.6, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang phối hợp Phòng CSGT và các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy khiến 2 người tử vong.

Ô tô tông xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, 2 người tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong

ẢNH: NAM LONG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 20.6, xe ô tô biển số 64A-15xxx do N.V.H (24 tuổi, ở xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển chở theo L.D.P (24 tuổi, ở phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ Cần Thơ đi Vĩnh Long.

Khi đến đoạn đèn tín hiệu giao thông gần cầu Phú Quới (thuộc ấp Phú Hưng, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long), xe ô tô của N.V.H bất ngờ tông vào xe máy do anh N.H.T (22 tuổi, ở phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển đang dừng chờ đèn đỏ, trên xe chở chị H.N.A.V (21 tuổi, ở xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).  

Cú tông mạnh làm 2 người trên xe máy văng ra xa, chị V. tử vong tại chỗ, anh T. tử vong tại bệnh viện, xe máy và ô tô hư hỏng nặng.

Ô tô tông xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, 2 người tử vong- Ảnh 2.

Xe ô tô hư hỏng nặng sau tai nạn

ẢNH: CTV

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng Công an xã Phú Quới nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, hỗ trợ công tác điều tra. Phòng CSGT và các đội nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ghi nhận trình bày của nhân chứng.

Qua test nhanh, tài xế xe ô tô không có ma túy và nồng độ cồn. 

Hiện vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong nêu trên được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

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