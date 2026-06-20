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Thời sự

Hai vợ chồng tử vong trong rừng nghi do bị ngạt khói

Phạm Đức
Phạm Đức

Phát hiện đám cháy trong rừng, người dân ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đến dập lửa thì phát hiện một cặp vợ chồng người địa phương tử vong, nghi do bị ngạt khói.

Chiều 20.6, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 vợ chồng tử vong thương tâm, nghi do bị ngạt khói khi đốt thực bì trong thời tiết nắng nóng.

Hai vợ chồng tử vong trong rừng nghi do bị ngạt khói- Ảnh 1.

Vợ chồng ông L. tử vong, nghi do bị ngạt khói khi đốt thực bì

ẢNH: TÂN KỲ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, một số người dân địa phương phát hiện đám cháy bùng phát tại khu vực rừng thuộc địa bàn thôn Tây Xuân (xã Kỳ Văn).

Ngay lập tức, mọi người đã hô hoán nhau, tập hợp lực lượng đến hiện trường để phối hợp dập lửa, ngăn chặn đám cháy lan rộng.

Trong quá trình nỗ lực khống chế đám cháy, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông và thi thể một người phụ nữ. Sự việc ngay sau đó được trình báo lên chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.

Danh tính các nạn nhân nhanh chóng được xác định là ông Hồ Văn L. (57 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Minh H. (54 tuổi, cùng ngụ tại xã Kỳ Văn).

Theo nhận định bước đầu của cơ quan chức năng, hai vợ chồng ông L. có thể vào khu vực rừng nói trên đốt thực bì dọn dẹp thực địa.

Tuy nhiên, do thực vật khô héo gặp gió và nắng nóng, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, vượt tầm kiểm soát. Trong lúc tìm cách xử lý hoặc di chuyển lánh nạn, hai vợ chồng ông L. không may bị ngạt khói dẫn đến tử vong.

Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ việc.

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