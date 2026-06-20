Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong túi xách đặt trước cổng chùa

Chiều nay 20.6, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Đình Trường, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận về việc vừa phát hiện một trẻ sơ sinh đã tử vong được đặt trong túi xách trước cổng một ngôi chùa trên địa bàn.

Lực lượng chức năng Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường vụ trẻ sơ sinh tử vong đặt trong túi xách để trước cổng chùa ẢNH: Q.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 40 phút cùng ngày, Công an phường Nghĩa Lộ tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một trẻ sơ sinh được đặt trong túi xách trước cổng một ngôi chùa nằm trong hẻm trên đường Nguyễn Trãi. Khi được phát hiện, cháu bé đã tử vong, nguyên nhân hiện chưa được xác định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nghĩa Lộ đã báo cáo vụ việc đến Công an tỉnh Quảng Ngãi để phối hợp xử lý theo thẩm quyền.

Lực lượng chức năng sau đó tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các thông tin, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Theo lãnh đạo UBND phường Nghĩa Lộ, từ tối 19.6 đến sáng 20.6, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm gió mạnh.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.