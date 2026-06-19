Khởi tố mẹ kế bạo hành con riêng đến tử vong

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, liên quan đến vụ mẹ kế bạo hành con riêng, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam để điều tra đối với Phạm Thúy Nga (33 tuổi, trú tại khu 2A, P.Cao Xanh) về hành vi giết người, quy định tại điểm b khoản 1 điều 123 bộ luật Hình sự.



Phạm Thúy Nga tại cơ quan công an ẢNH: P.L

Đây là diễn biến mới nhất trong vụ mẹ kế bạo hành con riêng gây phẫn nộ dư luận xảy ra tại P.Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, cháu V.V.Q là con của anh Vũ Văn Đức và chị Nguyễn Thị Giang. Sau khi bố mẹ không còn chung sống với nhau, cháu Q. được bố trực tiếp nuôi dưỡng.

Từ năm 2024, cháu nghỉ học và sinh sống cùng bố và mẹ kế là Phạm Thúy Nga.

Quá trình điều tra xác định, từ khoảng tháng 11.2025 đến ngày 29.5.2026, với lý do cho rằng cháu thường xuyên bỏ nhà đi lang thang và có hành vi trộm cắp vặt, Vũ Văn Đức và Phạm Thúy Nga đã nhốt cháu trong một căn phòng riêng, khóa cửa từ bên ngoài trong thời gian dài.

Trong thời gian này, cháu Q. bị hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, không được bảo đảm đầy đủ các điều kiện thiết yếu về ăn uống, sinh hoạt và chăm sóc.

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian bị nhốt, cháu nhiều lần bị mẹ kế bạo hành bằng các hành vi đánh đập, hành hạ.

Đến tối 29.5, sau khi mở cửa phòng, Phạm Thúy Nga tiếp tục dùng tay và chân tác động nhiều lần vào cơ thể cháu bé.

Sau đó, nạn nhân rơi vào tình trạng nguy kịch và được đưa tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định cháu Q. tử vong do các tổn thương nghiêm trọng tại tim và gan. Trên cơ thể nạn nhân còn có nhiều thương tích cũ ở vùng đầu, mặt, lưng và mông, cho thấy dấu hiệu bị bạo hành trong thời gian dài.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Thúy Nga đã thừa nhận hành vi bạo hành con riêng, đồng thời khai nhận việc đánh cháu bé vào tối 29.5 dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ trách nhiệm của Vũ Văn Đức và Phạm Thúy Nga về hành vi ngược đãi hoặc hành hạ con; đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.