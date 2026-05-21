Bé gái bị viêm da, dân mạng tưởng dấu vết đánh đập nên 'tố' bị bạo hành

Tối 21.5, Công an P.Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã xác minh và làm rõ thông tin vụ việc trẻ em nghi bị bạo hành tại quán bia.



Trước đó, ngày 20.5, mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh một bé gái tại quán bia, nghi bị bạo hành, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Hình ảnh lan truyền trên mạng khiến nhiều người lầm tưởng bé gái bị bạo hành ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an P.Đống Đa đã phối hợp với đại diện Viện KSND Khu vực 2 Hà Nội làm việc với gia đình cháu bé để xác minh.

Qua trao đổi, mẹ cháu cho biết, tối 19.5 có đưa con gái 3 tuổi đến quán bia trên phố Tây Sơn. Khoảng 22 giờ cùng ngày thì đưa cháu về nhà.

Bà mẹ này cho hay, bé từ nhỏ mắc bệnh viêm da cơ địa, thường xuyên khô da, mẩn ngứa và để lại nhiều mảng sừng, vết giống sẹo trên cơ thể. Gia đình đã đưa cháu đi khám, điều trị tại nhiều cơ sở y tế như Bệnh viện Da liễu T.Ư, Bệnh viện Bạch Mai và đang điều trị chuyên khoa da liễu theo chỉ định của bác sĩ. Hình ảnh lan truyền trên mạng khiến nhiều người hiểu nhầm là dấu vết bị đánh đập.

Làm việc với gia đình, Công an P.Đống Đa xác định cháu bé bị viêm da cơ địa chứ không phải bị bạo hành ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an P.Đống Đa xác định không có dấu hiệu cháu bé bị bạo hành. Những vết trên cơ thể cháu bé được xác định là biểu hiện của bệnh viêm da cơ địa.

Công an P.Đống Đa cũng nhắc nhở phụ huynh cần quan tâm hơn đến môi trường sinh hoạt của trẻ nhỏ, không nên đưa các cháu đến những nơi như quán bia có âm thanh lớn, đông người, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ em.

Theo Công an P.Đống Đa, sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng với trẻ em là điều tốt, tuy nhiên, người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng để tránh gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến tâm lý của cháu bé và gia đình.

Công an P.Đống Đa cũng đề nghị người dân tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, tránh suy diễn gây hoang mang dư luận.