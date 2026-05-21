Bị phạt 7,5 triệu đồng vì xúc phạm danh dự đồng nghiệp trên mạng xã hội

Ngày 21.5, Công an phường Phước Long, thành phố Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.H.Q (37 tuổi, ở phường Phước Long) 7,5 triệu đồng về hành vi "đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội".

Trước đó, Công an phường Phước Long tiếp nhận tin báo của ông Đ.L (37 tuổi, ở phường Phước Bình, thành phố Đồng Nai) về việc bị một tài khoản mạng xã hội Zalo đăng tải bài viết có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Công an phường Phước Long làm việc với P.H.Q ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG PHƯỚC LONG

Qua xác minh, cơ quan công an xác định P.H.Q là người đã sử dụng tài khoản Zalo đăng tải nội dung bài viết thể hiện sự công kích, chê bai cách làm việc của ông Đ.L, đồng thời sử dụng lời lẽ mang tính xúc phạm, quy chụp, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín cá nhân của Đ.L trên môi trường mạng.

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn, bức xúc cá nhân trong quá trình làm việc chung tại một công ty vận tải hành khách có chi nhánh tại phường Phước Long.

Làm việc với cơ quan công an, P.H.Q đã thừa nhận hành vi vi phạm và tự nguyện gỡ bỏ bài viết, công khai xin lỗi người bị hại và cam kết không tái phạm.

Thông qua vụ việc trên, Công an phường Phước Long khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội đúng mục đích, đúng quy định pháp luật; không đăng tải, chia sẻ các thông tin có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân dưới mọi hình thức.

Mọi hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.