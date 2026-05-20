Liên tiếp 2 trẻ bị bạo hành dã man, Bộ Y tế vào TP.HCM chỉ đạo

Chiều 20.5, Sở Y tế TP.HCM tiếp đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Y tế, kiểm tra tình hình thực hiện quyền trẻ em, phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em.

Theo Sở Y tế TP.HCM, trước sáp nhập (1.7.2025), thành phố ghi nhận 6 vụ bạo hành trẻ em, liên quan 10 đối tượng và 6 trẻ bị bạo hành. Sau sáp nhập đến nay, TP.HCM ghi nhận thêm 3 vụ với 4 trẻ bị thương tích.

Sở Y tế TP.HCM nhận định bạo hành trẻ em thời gian gần đây có hình thức ngày càng phức tạp, khó lường, gây bức xúc trong cộng đồng. Một số vụ việc diễn ra kéo dài nhưng chưa được phát hiện, báo cáo kịp thời, một số trường hợp được xử lý khi hậu quả đã nghiêm trọng hoặc vụ việc lan truyền trên mạng xã hội.

Một số vụ việc gần đây gây bức xúc trong cộng đồng như: bé trai 2 tuổi ở xã Hòa Hiệp bị mẹ ruột cùng người tình bạo hành gây thương tích nặng; bé trai 14 tuổi bị "cha dượng" bạo hành ở phường Dĩ An.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, hệ thống tiếp nhận tiếp tục ghi nhận các trường hợp liên quan bạo hành, xâm hại, trẻ bị bỏ rơi, lang thang, tai nạn thương tích… Thực tế cho thấy nhu cầu can thiệp, hỗ trợ trẻ em không chỉ xuất hiện ở các vụ việc nghiêm trọng mà hiện diện thường xuyên trong đời sống cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết dữ liệu từ 34 tỉnh, thành trong quý 1/2026 cho thấy tình trạng xâm hại trẻ em tăng đột biến, diễn biến phức tạp. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải rà soát lại toàn bộ cơ chế phát hiện, tiếp nhận, can thiệp và theo dõi các trường hợp trẻ có nguy cơ.

Chuẩn hóa công tác bảo vệ trẻ em từ cấp cơ sở

Theo Sở Y tế TP.HCM, thành phố hiện có hơn 2,6 triệu trẻ em dưới 16 tuổi. Đáng chú ý, ngoài hơn 1,86 triệu trẻ thường trú, TP.HCM còn có 570.723 trẻ tạm trú và 192.728 trẻ thực tế đang cư trú nhưng chưa đăng ký thường trú, tạm trú. Đây là nhóm trẻ dễ bị bỏ sót trong quản lý, khó tiếp cận đầy đủ các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và hỗ trợ xã hội.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh công tác trẻ em cấp cơ sở cần chuyển từ "quản lý theo hộ khẩu" sang "quản lý theo cư trú thực tế", nhất là với trẻ tạm trú, trẻ ở khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, trẻ sống trong gia đình có nguy cơ bạo lực, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt hoặc nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành mô hình chuẩn về tổ chức và vận hành công tác trẻ em tại cấp xã, phường, đặc khu sau sáp nhập.

Cùng với đó, cần xây dựng cơ chế dữ liệu và giám sát trẻ em theo nơi cư trú thực tế, có khả năng liên thông toàn quốc; đồng thời chuyên nghiệp hóa đội ngũ làm công tác trẻ em tại xã, phường, đặc khu. Đội ngũ này cần được đào tạo về tư vấn tâm lý ban đầu, xử lý khủng hoảng, bảo mật thông tin trẻ em và sử dụng hệ thống dữ liệu số.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em cho rằng, công tác bảo vệ trẻ em không thể là trách nhiệm riêng của một ngành, mà cần cơ chế phối hợp liên ngành giữa y tế, công an, giáo dục, tư pháp, công tác xã hội và chính quyền cơ sở. Trong đó, cấp cơ sở phải có đầu mối tiếp nhận thông tin, đánh giá nguy cơ, can thiệp khẩn cấp và quản lý ca sau can thiệp, tránh để trẻ bị bạo lực, xâm hại chỉ được phát hiện khi hậu quả đã nghiêm trọng.

Đại diện Cục Bà mẹ và Trẻ em nhấn mạnh yêu cầu số hóa, liên thông dữ liệu về trẻ em để theo dõi nơi cư trú, hoàn cảnh gia đình, yếu tố nguy cơ và quá trình hỗ trợ. Với đô thị có dân số lớn, nhiều trẻ di cư như TP.HCM, việc bảo vệ trẻ em phải được tổ chức theo nơi trẻ đang sinh sống thực tế, thay vì chỉ dựa vào hồ sơ hành chính.