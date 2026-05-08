Thông tin mới nhất vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man ở TP.HCM

Ngày 8.5, PGS-TS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, đã đến Bệnh viện Nhi đồng 1 thăm và tặng quà cho bé trai N.G.K (2 tuổi, ở xã Hòa Hiệp, TP.HCM), người bị mẹ ruột cùng người tình bạo hành gây thương tích nặng mà Báo Thanh Niên đã thông tin.

Lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá cao mô hình hỗ trợ "một cửa" của TP.HCM trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em và phụ nữ bị bạo hành, xâm hại, điển hình là hỗ trợ cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man. Mô hình này hiện đã được triển khai tại các bệnh viện địa phương và nhiều bệnh viện chuyên khoa sản, nhi của thành phố.

Bạo hành trẻ em vẫn là "tội phạm ẩn"

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, thời gian qua Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách lớn về bảo vệ trẻ em như luật Trẻ em cùng các nghị quyết, chỉ thị của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Chính trị. Ngành y tế cũng triển khai nhiều chương trình phòng chống bạo hành, xâm hại tình dục, tai nạn thương tích, đuối nước và chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em. Những nỗ lực này được các tổ chức quốc tế như WHO và UNICEF ghi nhận.

Tuy nhiên, ông Thức cho rằng bạo hành trẻ em vẫn là "tội phạm ẩn", khó phát hiện và liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc đau lòng trong thời gian gần đây. Việc thăm hỏi, hỗ trợ sau sự việc chỉ mang tính tình huống, còn giải pháp căn cơ vẫn là phòng ngừa từ sớm.

Một trong những hướng được nhấn mạnh là phân nhóm trẻ có nguy cơ bị bạo hành cao để theo dõi sát và can thiệp kịp thời với sự tham gia của ngành y tế, công an, chính quyền địa phương, trường học, đoàn thể và cộng đồng. Nhiều quốc gia đã áp dụng hiệu quả mô hình phân loại nguy cơ này nhằm ngăn chặn bạo hành từ sớm.

PGS-TS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, đã đến Bệnh viện Nhi đồng 1 thăm và tặng quà cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man đang điều trị tại đây ẢNH: DUY TÍNH

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng nhấn mạnh vai trò của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, xem đây như "đường dây báo động đỏ" trong bảo vệ trẻ em. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu bạo hành, người dân chỉ cần gọi 111 để hệ thống liên ngành lập tức kích hoạt can thiệp. Bộ đề nghị tăng cường truyền thông để số tổng đài được phổ biến rộng khắp đến từng khu dân cư, khu công nghiệp và các gia đình có nguy cơ cao.

Thứ trưởng Bộ Y tế đồng thời đánh giá cao sự phối hợp của Bệnh viện Nhi đồng 1, Sở Y tế TP.HCM, Công an TP.HCM, Trung tâm Công tác xã hội - giáo dục dạy nghề thanh thiếu niên TP.HCM cùng các cơ quan báo chí trong việc kịp thời cứu chữa, bảo vệ và hỗ trợ bé trai 2 tuổi bị bạo hành. Bộ Y tế cũng đề xuất nhân rộng mô hình "một cửa" ra toàn quốc vì đã chứng minh hiệu quả thực tế.

Ngoài điều trị y tế, Bộ Y tế cho rằng hỗ trợ tâm lý và đồng hành lâu dài để trẻ tái hòa nhập cộng đồng là yếu tố đặc biệt quan trọng. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các chi phí điều trị, chăm sóc dài hạn cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Theo dõi sát các biến chứng của bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man

Báo cáo với Thứ trưởng Bộ Y tế, lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết bé K. nhập viện trong tình trạng rất nặng với chẩn đoán đa chấn thương do bạo hành. Bé bị chấn thương gan độ II, lách độ II, tụy độ III, thận độ I, dập rách phổi hai bên, gãy xương cánh tay và cẳng tay phải (cũ) cùng nhiều vết thương ở đầu và lưng.

Sau một tuần điều trị, tình trạng bé đã tạm ổn định và phục hồi tốt hơn so với những ngày đầu. Tình trạng mất máu đã được kiểm soát; các chỉ số chức năng gan, thận và tụy dần trở về bình thường.

Dù vậy, các bác sĩ nhấn mạnh chưa thể chủ quan vì bé vẫn cần theo dõi sát các biến chứng như nhiễm trùng phổi, viêm phổi, áp xe tụy hoặc nang giả tụy. Hiện bé được điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp với sự phối hợp liên chuyên khoa nhằm chăm sóc toàn diện cả về dinh dưỡng lẫn tâm lý.

Bệnh viện cũng đã kích hoạt "mô hình một cửa" để phối hợp cùng các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch chăm sóc và hỗ trợ dài hạn cho bé.

Lãnh đạo ngành y tế khẳng định bé trai sẽ được hỗ trợ toàn diện để có thể phát triển như bao trẻ em bình thường khác ẢNH: DUY TÍNH

Sau khi xuất viện, bé sẽ được Trung tâm Công tác xã hội - giáo dục dạy nghề thanh thiếu niên TP.HCM tiếp nhận, chăm sóc tối đa 3 tháng để thuận tiện tái khám và theo dõi sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Sau đó, bé sẽ được chuyển về Trung tâm bảo trợ và chăm sóc xã hội Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục nuôi dưỡng, học tập và phát triển.

Hiện toàn bộ chi phí điều trị và sinh hoạt của bé do bệnh viện cùng các đơn vị liên quan hỗ trợ. Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẵn sàng chi trả thêm các khoản phát sinh ngoài bảo hiểm và đồng hành lâu dài cùng bé trong quá trình hồi phục, tái hòa nhập cộng đồng.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, thách thức lớn nhất hiện nay là điều trị sang chấn tâm lý để giúp bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man thực sự trở lại cuộc sống bình thường. Các cơ quan y tế, công an và tổ chức xã hội đang phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm bé không bị "bỏ quên" sau khi xuất viện.

Những hình ảnh mới nhất của bé trai

Bé trai đã trải qua những ngày bị bạo hành dã man, thịt da chi chít sẹo cũ, sẹo mới, sợ hãi khi thấy người lạ. Sau một tuần được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, bé đã tươi tỉnh hẳn, đặc biệt bé rất ngoan ngoãn, vâng lời nhân viên y tế. Thỉnh thoảng bé có hỏi về ba mẹ, cười đùa với nhân viên y tế.

Những hình ảnh của bé được PV Báo Thanh Niên ghi nhận vào sáng 8.5:

Vết thương trên đầu đã được băng bó ẢNH: DUY TÍNH

Vết thương ở chân đã bung mày ẢNH: DUY TÍNH

Vết thương ở bàn chân của bé đã lành ẢNH: DUY TÍNH

Vết thương trên cánh tay bé ẢNH: DUY TÍNH