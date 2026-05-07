Bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man ở TP.HCM đã cười

Ngày 7.5, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết đang tích cực điều trị và hỗ trợ toàn diện cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man. Đó là bé N.G.K (2 tuổi, ở xã Hòa Hiệp TP.HCM) bị mẹ ruột cùng người tình bạo hành gây thương tích nặng mà Báo Thanh Niên đã thông tin.

Trước đó, ngày 2.5, sau khi bị bạo hành dã man, bé K. được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa. Do tình trạng nguy kịch nên bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị chuyên sâu.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man, đa chấn thương nặng: chấn thương gan - lách độ II, chấn thương tụy độ III, chấn thương thận độ I, dập rách phổi hai bên, gãy xương cánh tay, cẳng tay (vết gãy cũ/tai nạn do bạo hành, bạo hành về thể xác).

Hiện bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe cải thiện nhưng tình trạng vẫn còn nặng, cần tiếp tục theo dõi và chăm sóc đặc biệt tại Khoa Ngoại tổng hợp.

Sức khỏe bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man ở TP.HCM đã ổn định, bé tươi cười với nhân viên y tế ẢNH: T.C

Thạc sĩ Chu Văn Thành, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt mô hình trợ giúp "một cửa" dành cho trẻ em, phụ nữ bị bạo hành, xâm hại… Mô hình này nhằm hỗ trợ đồng bộ từ điều trị y tế, chăm sóc tâm lý đến phối hợp cơ quan chức năng và hỗ trợ pháp lý.

Trong những ngày đầu điều trị, bé luôn trong trạng thái sợ hãi, run rẩy và né tránh khi có người đến gần, dường như vẫn còn ám ảnh bởi những trận đòn roi và la mắng. Bé ít khóc hơn, bắt đầu nở nụ cười và thích thú chơi với những món đồ chơi do Phòng Công tác xã hội bệnh viện gửi tặng.

Đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng đã thay nhau chăm sóc bé từng bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh cá nhân. Trong mỗi lần thăm khám, các nhân viên y tế đều cố gắng trò chuyện, dỗ dành, tặng bé những món quà nhỏ để giúp em dần cảm nhận được sự an toàn và yêu thương.

Bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man hiện chưa có người thân chăm sóc, nhân viên y tế Bệnh viện Nhi đồng 1 chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh cho em ẢNH: T.C

Hiện bé chưa có người thân liên hệ, chăm sóc. Phòng Công tác xã hội cùng Khoa Ngoại tổng hợp đã chăm sóc, hỗ trợ chi phí điều trị, ăn uống và nhu yếu phẩm cho bé.

Các bác sĩ cho biết, những tổn thương thể chất rồi có thể hồi phục, nhưng sự thiếu hụt tình thương và ám ảnh tinh thần mới là điều khiến đội ngũ điều trị day dứt nhất khi chăm sóc cho bé.

Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng kêu gọi cộng đồng chung tay phòng chống bạo lực trẻ em, không im lặng trước các hành vi xâm hại, bạo hành. Người dân có thể liên hệ Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em (111) để kịp thời thông báo, hỗ trợ các trường hợp trẻ em bị bạo hành.

