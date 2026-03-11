Mong bảo vệ trẻ em an toàn trên không gian mạng

Trẻ em cần được bảo vệ trên không gian mạng

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe các ứng viên phát biểu, trình bày chương trình hành động của mình, cử tri bày tỏ mong các ứng viên thực hiện tốt lời hứa như trong chương trình hành động đã nêu; thực sự gần dân, sát dân và chính quyền cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của dân phản ánh lên chính quyền TP.HCM và Quốc hội. Tích cực nghiên cứu, đóng góp, xây dựng các đạo luật thực sự hợp với ý Đảng, lòng dân.

Cử tri cũng thiết tha mong các ứng cử viên đại biểu HĐND thường xuyên đi cơ sở, tìm giải pháp đóng góp, xây dựng chính sách ưu tiên hơn nữa đến phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng kháng chiến cũ.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tổ ứng cử viên đại biểu Quốc hội số 2 (TP.HCM) gồm các ứng cử viên: Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó chủ tịch, Tổng thư ký T.Ư Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse (Giáo phận Phú Cường). Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty du lịch Sài Gòn. Ông Dương Văn Hạnh, Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM.

Cử tri Nguyễn Thị Hãnh phát biểu: "Tôi đề nghị các đồng chí đã hứa thì thực hiện cho đầy đủ, cho tốt để chúng tôi tin tưởng, gửi gắm vào lá phiếu của mình. Như bà Nguyễn Phạm Duy Trang đã phát biểu, tôi mong rằng các ứng viên quan tâm việc thực hiện các chương trình cho thanh niên, thiếu nhi, đặc biệt là thanh niên vùng nông thôn và các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế".

Còn theo cử tri Bùi Bá Trực: "Tôi mong các ứng viên dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm và theo đuổi đến cùng; cử tri xã Phú Giáo chúng tôi vinh dự được sáp nhập vào TP.HCM nhưng thực chất Phú Giáo vẫn là vùng nông thôn, vùng xa, vì vậy chúng tôi mong các ứng cử viên quan tâm xây dựng các chính sách quan tâm đặc biệt đến vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa như chúng tôi".

Tương tự, cử tri Trương Minh Dã cho biết: "Trước đây, Phú Giáo là vùng xa của Bình Dương, nay sáp nhập với TP.HCM, Phú Giáo không những là vùng xa mà còn là vùng sâu của TP.HCM. Tôi nghe bà Nguyễn Thị Ánh Hoa trình bày về các giải pháp phát triển du lịch, tôi thấy Phú Giáo là địa phương rất phù hợp để phát triển du lịch. Tôi đề nghị các vị quan tâm thêm về lĩnh vực này".

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG Trong phần tiếp thu những ý kiến cử tri gửi đến HĐND, được chỉ định phát biểu đáp từ, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Tân Uyên (ứng cử viên HĐND TP.HCM), xin được tiếp thu những ý kiến của cử tri về những lĩnh vực thuộc thẩm quyền của TP.HCM. Bà Nhung nói: "Xin được chia sẻ với bà con, cô bác, cá nhân tôi và các lãnh đạo TP.HCM cũng rất trăn trở, cũng có lúc chúng tôi cũng đã ngồi lại để thảo luận, bàn bạc. Tới đây, dù trúng cử hay không trúng cử, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục có trách nhiệm với lĩnh vực này để kiến nghị HĐND TP.HCM có những quyết sách phù hợp về an sinh xã hội cho người dân". Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM

"Chúng tôi cũng kỳ vọng đại biểu sẽ quan tâm thúc đẩy các chương trình chuyển đổi số gắn với giáo dục, xây dựng môi trường không gian mạng lành mạnh, an toàn cho trẻ em; khuyến khích phát triển các nền tảng nội dung tích cực, phục vụ học tập, sáng tạo và phát triển toàn diện của thiếu nhi. Qua đó góp phần giúp các em tiếp cận công nghệ một cách đúng đắn, an toàn và hình thành thế hệ công dân số có trách nhiệm trong tương lai", cử tri Trần Trung Hiếu chia sẻ.

Được chỉ định phát biểu đáp từ cử tri, trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), chia sẻ: "Dù chúng tôi có trúng cử hay không trúng cử, chúng tôi cũng cam kết thực hiện theo đúng chương trình hành động của mình đã đề ra. Có thể có những lĩnh vực không thuộc chuyên ngành nhưng chúng tôi cũng sẽ chuyển ý kiến, nguyện vọng của bà con đến các cơ quan liên quan để tiếp thu".

Đặt trọn niềm tin vào các ứng viên

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri Trương Thị Khanh (xã Phước Hòa) phát biểu: "Qua tìm hiểu tiểu sử của ứng cử viên, chúng tôi thấy hầu hết là những người trẻ, giỏi, còn nhiều thời gian cống hiến cho đất nước do vậy chúng tôi kỳ vọng quý vị khi trúng cử phấn đấu nhiều hơn nữa, thực hiện tốt hơn nữa những gì đã cam kết trước cử tri, quan tâm hơn nữa đến đời sống nông thôn. Sau khi sáp nhập, đời sống của người dân Phước Hòa với người dân TP.HCM có sự chênh lệch, khác biệt khá lớn. Tôi mong rằng các vị sẽ có nghiên cứu xây dựng những chính sách để xã có thêm khu công nghiệp…".

Còn cử tri Mai Ngọc Huyền (Trại giam Bố Lá) bày tỏ mong các ứng viên "phát huy hơn nữa phát triển kinh tế - xã hội để các nhà máy xí nghiệp gắn bó đầu tư vào địa phương tạo việc làm, giới thiệu lao động, việc làm cho người dân, doanh nghiệp. Đảm bảo an ninh trật tự để người dân, doanh nghiệp an tâm lao động, sản xuất".

Được chỉ định phát biểu đáp từ các ý kiến của cử tri, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, thay mặt các ứng cử viên tiếp thu các nhóm vấn đề được cử tri xã Phước Hòa đặt ra tại hội nghị. Liên quan đến vấn đề quan tâm bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, an toàn trên không gian mạng, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết sẽ quan tâm xây dựng các giải pháp, phát huy vai trò của thanh niên, người dân trong việc phản bác những tác động trái chiều từ không gian mạng, đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Đoàn đưa những thông tin, hình ảnh tốt đẹp lên mạng xã hội và đề xuất các giải pháp kiến nghị chính quyền các cấp; phát huy vai trò phối hợp, kết nối với các tập đoàn công nghệ như Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), để xây dựng các giải pháp nhằm bảo vệ sự an toàn của trẻ em trên không gian mạng.