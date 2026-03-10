Chỉ đưa vào kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ và QH thời gian qua; hai cơ quan cần phát huy tinh thần này để chuẩn bị tốt nhất cho các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị Ảnh: Nhật Bắc

Cố gắng hơn để tìm ra được các động lực tăng trưởng mới

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, hai bên tiếp tục phối hợp để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở các địa phương.

Về tài liệu trình kỳ họp thứ nhất, Thủ tướng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm liên quan việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị; các giải pháp để tăng trưởng 2 con số trong nhiệm kỳ tới; xử lý những dự án tồn đọng, kéo dài. Nhấn mạnh đây là vấn đề rất mới, khó nhưng khó mấy cũng phải làm, Thủ tướng lưu ý, QH và Chính phủ nỗ lực, cố gắng hơn để tìm ra được các động lực tăng trưởng mới, khai thác tối đa dư địa đang có, các tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh…; đồng thời rà soát về mặt thể chế, cơ chế, chính sách nhằm hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; khai thác, tận dụng tối đa môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển để thúc đẩy tăng trưởng, ổn định chính trị.

Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ dự kiến trình tại kỳ họp này; thường xuyên phối hợp với các ủy ban của Quốc hội để rà soát công việc, không để ách tắc; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan bảo đảm tiến độ chuẩn bị hồ sơ. Về công tác tổ chức, nhân sự, Chủ tịch QH yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo khẩn trương triển khai ngay các nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ khi có các văn bản kết luận của T.Ư về công tác cán bộ và gửi hồ sơ theo quy định để trình QH.

Đối với các dự án luật, nghị quyết Chính phủ khẳng định sẽ trình QH tại kỳ họp thứ nhất nhưng đến nay chưa có hồ sơ, Chính phủ cần chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện, gửi đến cơ quan của QH chậm nhất là ngày 12.3 để Ủy ban Thường vụ QH sẽ cho ý kiến tại đợt 2 của phiên họp tháng 3; bảo đảm thời hạn gửi tài liệu đến đại biểu QH chậm nhất ngày 22.3 theo quy định. Ngoài ra, đối với những nội dung trước đây chưa có trong chương trình lập pháp hoặc chưa có trong dự kiến nhưng nay cần bổ sung trình QH ngay tại kỳ họp thứ nhất, chậm nhất ngày 11.4 phải có hồ sơ.

Chủ tịch QH chỉ rõ, trong quá trình soạn thảo, thẩm tra, chỉnh lý hoàn thiện các nội dung, các cơ quan quán triệt, bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, chỉ đạo của T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Đối với các dự án, dự thảo còn có ý kiến khác nhau, hai bên cần cố gắng họp bàn, thảo luận, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao nhất. Tinh thần chung là những nội dung nào được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng mới đưa vào vào dự kiến chương trình kỳ họp.

Cạnh đó, Chủ tịch QH đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.